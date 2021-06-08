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Son dakika haberi: Transferde mutlu son! imzayı atıyor

'de yeni sezon öncesi iddialı bir kadro oluşturarak şampiyonluk hedefleyen , transfer çalışmalarını da hazırlık kampı öncesine kadar büyük oranda tamamlamak istiyor. Bu doğrultuda ve 'e imza attırarak transfer sezonunu erken açan bordo-mavililer, üçüncü takviyeyi ise orta sahaya yapmak üzere. Bir süredir için yoğun uğraş veren , anlaşma metnini Slovak orta sahaya gönderdi. Hamsik’in bugün imzalayıp geri göndermesi bekleniyor.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 08 Haziran 2021 Salı 06:50
Son dakika Trabzonspor haberi: Transferde mutlu son! Marek Hamsik imzayı atıyor
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Karadeniz devi, uzun süredir gündeminde yer alan Slovakyalı orta saha oyuncusu transferinde de son aşamaya geldi. İsveç'in Göteborg takımı ile sözleşmesi sona erecek 33 yaşındaki oyuncu ile mali konularda anlaşan , 1-2 gün içerisinde bu transferi olumlu sonuçlandırmak istiyor.

Son dakika Trabzonspor haberi: Transferde mutlu son! Marek Hamsik imzayı atıyor

AVCI GELMESİNİ BEKLİYOR
Bordo-mavililerin, 1.5 milyon euro ücret, 600 bin euro imza parası, 250 bin euro şampiyonluk olmak üzere ilave çeşitli bonuslar şeklinde mali konularda Hamsik ile el sıkıştı. Mali anlamda herhangi bir sıkıntı bulunmuyor. Tecrübeli futbolcunun ailesinin Türkiye'ye gelmeye pek sıcak bakmadığı vurgulanıyor.

Son dakika Trabzonspor haberi: Transferde mutlu son! Marek Hamsik imzayı atıyor

Hamsik'in ailesi ile konuşarak onları ikna etmesi ve bu transferin birkaç gün için olumlu sonuçması bekleniyor. Teknik direktör Abdullah Avcı, bu transfer için "Hamsik keşke gelse. Önemli bir isim. Tecrübesiyle bize çok büyük katkılar sağlayacağını düşünüyorum. Yönetimimiz gerekli girişleri yapıyor" demişti.

Son dakika Trabzonspor haberi: Transferde mutlu son! Marek Hamsik imzayı atıyor

20 ADAM MİLYON EURO'LUK ADAM
Hamsik, İtalya'nın Brescia takımında top koşturduktan sonra 2007'de Napoli'ye transfer oldu. Napoli'nin simgesi haline gelen yıldız, daha sonra 20 milyon euro'ya bonservis bedeli ile Çin' ekibi Dalian'a satıldı. Ama burada fazla kalmayan Hamsik, 8 Mart'ta Göteborg takımına imza attı. 33 yaşındaki Slovak orta saha, burada 6 maça çıktı, 1 gol attı ve 1 de asist yaptı.

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