Son dakika Trabzonspor haberi: Transferde mutlu son! Marek Hamsik imzayı atıyor

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Karadeniz devi, uzun süredir gündeminde yer alan Slovakyalı orta saha oyuncusu Marek Hamsik transferinde de son aşamaya geldi. İsveç'in Göteborg takımı ile sözleşmesi sona erecek 33 yaşındaki oyuncu ile mali konularda anlaşan Trabzonspor, 1-2 gün içerisinde bu transferi olumlu sonuçlandırmak istiyor.





AVCI GELMESİNİ BEKLİYOR

Bordo-mavililerin, 1.5 milyon euro ücret, 600 bin euro imza parası, 250 bin euro şampiyonluk olmak üzere ilave çeşitli bonuslar şeklinde mali konularda Hamsik ile el sıkıştı. Mali anlamda herhangi bir sıkıntı bulunmuyor. Tecrübeli futbolcunun ailesinin Türkiye'ye gelmeye pek sıcak bakmadığı vurgulanıyor.