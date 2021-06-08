Haberler Trabzonspor Son dakika spor haberi: Trabzonspor Uğurcan Çakır'dan 30 milyon Euro bekliyor

Son dakika spor haberi: 'dan 30 milyon Euro bekliyor

Son dakika transfer haberi: 'i 4. sırada tamamlayan Trabzonspor'da takımdan ayrılacak isimler merak konusu olmaya devam ediyor. Performansı ile dev kulüplerin transfer listesine giren için en az 30 milyon Euro bekleniyor.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 08 Haziran 2021 Salı 16:29
Son dakika spor haberi: Trabzonspor Uğurcan Çakır'dan 30 milyon Euro bekliyor

'a veda etmeye hazırlan için başkan Ahmet Ağaoğlu son sözünü söyledi. Ağaoğlu, Uğurcan Çakır transferinden 30 milyon Euro beklediklerini duyurdu.

Son dakika spor haberi: Trabzonspor Uğurcan Çakır'dan 30 milyon Euro bekliyor

Inter, Tottenham ve Lille'in kadrosuna katmak istediği için görüşmelerini sürdüren Yönetimi, milli kalecinin transferini EURO 2020'den sonra gerçekleştirmek istiyor.

Son dakika spor haberi: Trabzonspor Uğurcan Çakır'dan 30 milyon Euro bekliyor

için şu ana kadar 22 milyon euroya ulaşan transfer teklifleri alan Yönetimi, milli futbolcudan toplam 30 milyon euroya varan toplam gelir bekliyor.

Son dakika spor haberi: Trabzonspor Uğurcan Çakır'dan 30 milyon Euro bekliyor

için minimum 25 milyon euro bonservis geliri bekleyen , performans bonusu, başarı bonusu ve bir sonraki satıştan pay olmak üzere üç farklı gelir kalemini de sözleşmeye ekleyerek + 5 milyon euro daha kasasına sokmak istiyor.

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