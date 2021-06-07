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Başkanı 'dan transferi için resmi açıklama!

'da son dakika transfer haberi... Bordo mavililerin eski golcüsü 'un transferinin gündeme gelmesinin ardından , önemli açıklamalarda bulundu. Ağaoğlu, konu ile ilgili yaptığı açıklamada, "Sörloth ile ilgili açıklamalarım net olmasına rağmen farklı algılandı. 'in bu konu hakkında bir kararı olmadığını söyledim." dedi. İşte detaylar... | TS haberleri

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 07 Haziran 2021 Pazartesi 22:30 Güncelleme Tarihi: 07 Haziran 2021 Pazartesi 22:34
Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu'dan Aleksander Sörloth transferi için resmi açıklama!

Başkanı , beIN Sports'a yaptığı açıklamada transferine ilişkin konuştu.

"AÇIKLAMALARIM FARKLI ALGILANDI"
Ağaoğlu, açıklamasında, "Sörloth ile ilgili açıklamalarım net olmasına rağmen farklı algılandı. Leipzig'in bu konu hakkında bir kararı olmadığını söyledim. Oyuncunun isminin bu kadar sık gündeme getirilmesi o kulübe saygısızlık oluyor." dedi.

"ŞAMPİYONLUK MÜCADELESİ VERECEĞİZ"
Ahmet Ağaoğlu, konuşmasının devamında gelecek sezon için 'Şampiyonluk mücadelesi vereceğiz' ifadelerini kullanırken, "Bir mücadele verilecek. Bu mücadelenin verilmesi için bazı taşların yerine oturması gerekiyordu. Şu anda o taşlar yerinde. Trabzonspor'un önümüzdeki sezon vereceği mücadele, şampiyonluk mücadelesi." dedi.

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