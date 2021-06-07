Haberler Trabzonspor Son dakika Trabzonspor transfer haberi: Ünlü muhabir müjdeyi verdi! Marek Hamsik Trabzonspor ile anlaştı

Son dakika transfer haberi: Ünlü muhabir müjdeyi verdi! Trabzonspor ile anlaştı

'da son dakika transfer haberi... Bordo mavililer, yaz transfer sezonunun bombasını patlatmaya hazırlanıyor. Bir süredir Slovak yıldız ile temaslarını sürdüren , mutlu sona yaklaştı. Dünyaca ünlü muhabir 'nun verdiği habere göre Marek Hamsik, Trabzonspor ile anlaştı. İşte sözleşme detayları... (Fotomac.com.tr | DIŞ HABERLER) | haberleri

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 08 Haziran 2021 Salı 01:35 Güncelleme Tarihi: 08 Haziran 2021 Salı 01:37
Son dakika Trabzonspor transfer haberi: Ünlü muhabir müjdeyi verdi! Marek Hamsik Trabzonspor ile anlaştı

yaz transfer sezonununda flaş bir ismi kadrosuna katıyor... 'de efsaneleşen, Slovak yıldız , 'ya imza atmaya hazırlanıyor.

Ünlü muhabir 'nun haberine göre Slovakyalı futbolcu, Trabzonspor ile 2 yıllık sözleşme imzayalacak.

Öte yandan Marek Hamsik, Trabzonspor'dan bonuslar dahil olmak üzere 3 milyon euro kazanacak.

Marek Hamsik, efsane olarak anıldığı Napoli'de 520 maça çıkmış ve 121 gol 100 asist üretmişti. Hamsik son olarak 'da forma giyiyordu ve burada 6 müsabakada rol alırken 1 gol üretti.

SON DAKİKA