Son dakika Trabzonspor transfer haberi: Ünlü muhabir müjdeyi verdi! Marek Hamsik Trabzonspor ile anlaştı

Trabzonspor yaz transfer sezonununda flaş bir ismi kadrosuna katıyor... Napoli'de efsaneleşen, Slovak yıldız Marek Hamsik, Fırtına'ya imza atmaya hazırlanıyor.

Ünlü muhabir Di Marzio'nun haberine göre Slovakyalı futbolcu, Trabzonspor ile 2 yıllık sözleşme imzayalacak.

Öte yandan Marek Hamsik, Trabzonspor'dan bonuslar dahil olmak üzere 3 milyon euro kazanacak.

Marek Hamsik, efsane olarak anıldığı Napoli'de 520 maça çıkmış ve 121 gol 100 asist üretmişti. Hamsik son olarak Göteborg'da forma giyiyordu ve burada 6 müsabakada rol alırken 1 gol üretti.



