Kampa yetişecek

Bordo-mavili ekipte Genel Sekreter Ömer Sağıroğlu, TSYD Trabzon Şubesi'ni ziyaret etti, önemli açıklamalarda bulundu.



Sağıroğlu "Transfer çalışmalarımız büyük bir titizlik içerisinde yürüyor. Bu ay sonunda başlayacak kampa kadar hedeflediğimiz transferleri tamamlamak istiyoruz. Başkanımız ve yetkili organlar koordineli şekilde uyum içinde çalışıyor. Çok iyi bir veri tabanımız ve Oyuncu İzleme Komitemiz var. Transfere gittiğimizde bu yüzden sürprizle karşılaşmıyoruz. Kolay şekilde bitirip geliyoruz" dedi.



Sağıroğlu şöyle konuştu: "Gervinho ve Peres bu çalışmanın bir ürünü. Diğer transferler de bu şekilde gelecek. İskelet kadromuz ve transferlerimiz hazır olacak. Trabzonspor'un hedefi her zaman zirvedir."



ABDULLAH AVCI BÜYÜK ŞANS

"Abdullah Avcı gelir gelmez bu topraklardaki oyuncu verimine dikkat çekti. O altyapı oyuncuları için büyük bir şans. Çünkü bir gözü hep orada. Hocamızın da tespitleriyle birlikte Trabzonspor'un geleceğini güçlendireceğiz. Hem yarışıp hem yetiştireceğiz. Bu da ekonomimizi geliştirecek"