Son dakika spor haberleri: Trabzonspor'un Uğurcan Çakır'dan beklediği bonservis bedeli belli oldu!

Trabzonspor'da başkan Ahmet Ağaoğlu her sezon için en az 15 milyon euro'luk bir satış yapmayı planlıyor. Buradan gelecek parayla da yeni sezon transferleri gerçekleşecek. Böylece kulüp borç yükünü artırmayacak tam tersine altyapıdan çıkan kaynaklarla rakam sürekli düşecek. İşte bu rakamı aşağı indirecek isimlerden biri de Uğurcan Çakır. Geçen sezon 12-13 milyon euro seviyesinde teklifler alan 25 yaşındaki eldiven için bu yıl rakam yükseldi. Ancak Trabzonspor yönetimi EURO 2020'yi bekliyor. Son olarak Moldova maçında da harika oynayan Uğurcan için 20 milyon euro bandı zorlanabilir.



İTALYA MAÇI ÖNEMLİ

Uğurcan Çakır için özellikle İtalya karşılaşması çok önemli. Kupanın açılış maçında tüm gözler başarılı eldivenin üzerinde olacak. Çizme'den de birçok talibi düşünüldüğünde Uğurcan, Gök-mavililere karşı da süper bir performans gösterirse fiyatı daha da artacak.



PANDEMİ FİYATLARI DÜŞÜRDÜ

Trabzonspor aslında Uğurcan Çakır için 30 milyon euro'lara yaklaşan bir rakam düşünüyordu ancak pandemi koşullarından zorlanan kulüpler bonservis ücretlerinde artık bu seviyeleri görmüyor. Öyle ki Lille'de harika bir sezon geçiren kaleci Mike Maignan bile Milan'a 13 milyon euro artı bonuslarla transfer oldu.