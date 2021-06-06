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Son dakika transfer haberleri: 'un ısrarı! Teklif yükseltildi

, Marlon’un yerine yeni sol bekini arıyor. Norveçli sol bek için kulübünün istediği 4 milyon euro çok bulunmuştu. , ekibinin 2 milyon euro’luk teklifini geri çevirmişti. Rakam biraz daha yükseltildi. Yine ret gelirse transfer rafa kalkacak.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 06 Haziran 2021 Pazar 06:50
Son dakika transfer haberleri: Trabzonspor'un Meling ısrarı! Teklif yükseltildi

'da teknik direktör geçen sezon forma giyen Marlon'u yeterli bulmamıştı. Bu sebeple opsiyonu kullanılmamıştı. Trabzonspor şimdi yeni sol bekini arıyor.Gündeme birçok aday gelirken usta hocanın gözdesi Birger ...

Son dakika transfer haberleri: Trabzonspor'un Meling ısrarı! Teklif yükseltildi

forması giyen Norveçli futbolcu için devi, temsilcisine rakam sormuştu. 4 milyon euro'luk cevabı fazla bulan idareciler bunun yarısını önermişti. Nimes de bu teklifi düşük bulmuş ve bu rakama 'i göndermeyeceklerini iletmişlerdi.

Son dakika transfer haberleri: Trabzonspor'un Meling ısrarı! Teklif yükseltildi

-mavililer, 'nın bu oyuncuda ısrar etmesi üzerine 'e ikinci bir teklif götürdü. Rakam 500 bin euro daha artırıldı ve 2.5 milyon euro'ya çıkarıldı. Bu bordo-mavili ekibin son teklifi olacak.

Son dakika transfer haberleri: Trabzonspor'un Meling ısrarı! Teklif yükseltildi

bu rakamı kabul ederse temsilcisi daha önce menajerler aracılığı ile temas kurduğu oyuncuyla resmi görüşmelerini başlatacak. Nimes'in bu rakamı da düşük bulması halinde ise masadan kalkacak. -mavililer sol bek departmanı için maksimum 2.5 milyon euro bonservis ödemeyi kararlaştırdı.

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