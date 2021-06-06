Son dakika transfer haberleri: Trabzonspor'un Meling ısrarı! Teklif yükseltildi

Trabzonspor'da teknik direktör Abdullah Avcı geçen sezon forma giyen Marlon'u yeterli bulmamıştı. Bu sebeple opsiyonu kullanılmamıştı. Trabzonspor şimdi yeni sol bekini arıyor.Gündeme birçok aday gelirken usta hocanın gözdesi Birger Meling...

Nimes forması giyen Norveçli futbolcu için Karadeniz devi, Fransız temsilcisine rakam sormuştu. 4 milyon euro'luk cevabı fazla bulan idareciler bunun yarısını önermişti. Nimes de bu teklifi düşük bulmuş ve bu rakama Meling'i göndermeyeceklerini iletmişlerdi.

