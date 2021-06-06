Son dakika transfer haberi: Trabzonspor'un listesinde olduğu iddia edilen Zinedine Ferhat'tan flaş açıklama!

Süper Lig'i 4. sırada tamamlayan ve yeni sezona iddialı bir kadroyla girmek isteyen Trabzonspor, transfer çalışmalarında gaza bastı. Bordo-mavili ekip, teknik direktör Abdullah Avcı'nın raporu doğrultusunda hareket ederken gündemine Nimes forması giyen Zinedine Ferhat'ı aldığı iddia edilmişti.

Cezayir Milli Takımı'nda bulunan 28 yaşındaki başarılı orta saha geleceğinin sorulması üzerine, "Evet, bazı teklifler var ama şu an milli takıma odaklandım. Buraya, neden milli takımda olmam gerektiğini göstermek için geldim" ifadelerini kullandı.

Güncel piyasa değeri 8 milyon euro olan Zinedine Ferhat, kariyerine Academie FAF takımında başladı. 2016'da Le Havre'a transfer olan Ferhat, 2019'da Nimes Olympique'e geldi. Bu sezon toplam 33 karşılaşmada görev alan tecrübeli oyuncu, 6 gol atarken 10 da asist yaptı.