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Son dakika transfer haberi: 'un listesinde olduğu iddia edilen 'tan flaş açıklama!

Son dakika transfer haberleri... Yeni sezon öncesi iddialı bir kadro kurmak isteyen Trabzonspor'da gündeme forması giyen 'ın geldiği iddia edilmişti. Başarılı futbolcu, teklifler aldığını doğruladı. (TS transfer haberi) / fotomac.com.tr / Dış Haberler

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 06 Haziran 2021 Pazar 12:07
Son dakika transfer haberi: Trabzonspor'un listesinde olduğu iddia edilen Zinedine Ferhat'tan flaş açıklama!

'i 4. sırada tamamlayan ve yeni sezona iddialı bir kadroyla girmek isteyen , transfer çalışmalarında gaza bastı. Bordo-mavili ekip, teknik direktör 'nın raporu doğrultusunda hareket ederken gündemine forması giyen 'ı aldığı iddia edilmişti.

'nda bulunan 28 yaşındaki başarılı orta saha geleceğinin sorulması üzerine, "Evet, bazı teklifler var ama şu an milli takıma odaklandım. Buraya, neden milli takımda olmam gerektiğini göstermek için geldim" ifadelerini kullandı.

Güncel piyasa değeri 8 milyon euro olan Zinedine Ferhat, kariyerine takımında başladı. 2016'da 'a transfer olan Ferhat, 2019'da 'e geldi. Bu sezon toplam 33 karşılaşmada görev alan tecrübeli oyuncu, 6 gol atarken 10 da asist yaptı.

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