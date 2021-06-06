Haberler Trabzonspor Son dakika transfer haberi: Trabzonspor'un gözdesi Danny Rose Tottenham'dan ayrıldı!

Son dakika transfer haberi: 'un gözdesi Danny Rose Tottenham'dan ayrıldı!

Son dakika transfer haberleri... Süper Lig'i 4. sırada tamamlayan Trabzonspor, transfer çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor. Daha önce ve Bruno Peres gibi iki önemli ismi renklerine bağlayan Fırtına'nın gündeminde Danny Rose da vardı. Bordo-mavililere bu oyuncudan iyi haber geldi. (TS transfer haberi)

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 06 Haziran 2021 Pazar 09:41
Son dakika transfer haberi: Trabzonspor'un gözdesi Danny Rose Tottenham'dan ayrıldı!

Spor Toto Süper Lig'de gelecek sezon şampiyonluk hedefi koyan ve kadro alternatifini güçlendirmek isteyen , Bruno Peres ve ile anlaşarak transfer dönemine hızlı bir giriş yaptı. Transfer listesindeki birçok oyuncuyla görüşmelerini sürdüren bordo-mavili takıma, listede bulunan Danny Rose'dan da iyi haber geldi.

İngiliz basını, Trabzonspor'un Tottenham'ın sol beki Danny Rose'u transfer etmek istediğini öne sürerken, temsilcisi oyuncuya yeni mukavele teklif etmedi. Rose ile Tottenham'ın yolları ayrıldı.

2009'dan bu yana Tottenham formasını terleten 30 yaşındaki oyuncu daha önce kiralık olarak Watford, Peterborough, Bristol City, ve Newcastle United formalarını giydi.

29 kez İngiltere Milli Takım formasını terleten Danny Rose'un piyasa değeri yaklaşık 4 milyon euro değerinde.

SON DAKİKA