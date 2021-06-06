Son dakika Trabzonspor transfer haberi: Ünlü gazeteci Marek Hamsik müjdesini verdi!

Trabzonspor'da taraftarın gözü kulağı Marek Hamsik transferine çevrildi. Görüşmeler de mükemmel bir çizgide ilerliyor. Avrupa transfer piyasasını avucunun içinde tutan ünlü İtalyan gazeteci Gianluca Di Marzio da net ifadelerle bordo-mavili kulübün Slovak yıldızın transferinde ciddi mesafe kat ettiğini yazdı. Önceki gece Twitter hesabından bir açıklama yapan Di Marzio "Marek Hamsik, Göteborg tecrübesinden sonra Trabzonspor'a gitmeye hazırlanıyor. Marek'in İsveç macerası sona eriyor. Göteborg ile sözleşmesi 30 Ağustos'ta sona erecek eski Napoli oyuncusu şu anda Trabzonspor ile ileri düzey görüşmelerde bulunuyor. Oyuncu ikna oldu. Trabzonspor, Bruno Peres ve Gervinho gibi Serie A'nın tanınmış iki yüzüne kucak açmıştı. Şimdi bir bomba da Hamsik'i alarak patlatacaklar.