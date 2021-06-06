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Son dakika transfer haberi: Ünlü gazeteci müjdesini verdi!

Twitter’da 1.2 milyon takipçisiyle transfer üstadı olan ünlü gazeteci Di Marzio fitili yaktı: Hamsik ikna oldu. , ve ’dan sonra bir bomba daha patlatıyor.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 06 Haziran 2021 Pazar 06:50
Son dakika Trabzonspor transfer haberi: Ünlü gazeteci Marek Hamsik müjdesini verdi!

'da taraftarın gözü kulağı transferine çevrildi. Görüşmeler de mükemmel bir çizgide ilerliyor. transfer piyasasını avucunun içinde tutan ünlü İtalyan gazeteci da net ifadelerle bordo-mavili kulübün Slovak yıldızın transferinde ciddi mesafe kat ettiğini yazdı. Önceki gece Twitter hesabından bir açıklama yapan Di Marzio "Marek Hamsik, tecrübesinden sonra Trabzonspor'a gitmeye hazırlanıyor. Marek'in macerası sona eriyor. Göteborg ile sözleşmesi 30 Ağustos'ta sona erecek eski oyuncusu şu anda Trabzonspor ile ileri düzey görüşmelerde bulunuyor. Oyuncu ikna oldu. Trabzonspor, ve gibi 'nın tanınmış iki yüzüne kucak açmıştı. Şimdi bir bomba da Hamsik'i alarak patlatacaklar.

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