Trabzonspor'da birkaç transfer daha

Trabzonspor Genel Sekreteri Ömer Sağıroğlu, 2 veya 3 transfer daha yapacaklarını belirtti. Akyazı Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde, Bizim Neslin Uşakları Derneği (BNU) tarafından oluşturulan hatıra ormanı açılışı, Sağıroğlu ile altyapı oyuncularının da katılımıyla gerçekleşti. Açılış sonrası konuşan Sağıroğlu, "Bir programın ışığı doğrultusunda transferlerimiz yapılıyor. Bu sene çok ciddi bir iskelet şeklimiz oluşmuş zaten. Bu iskelete ilave olarak doğru transferler yapılmasını biz görev edindik" dedi. Transferlerle ilgili soru üzerine Sağıroğlu, şunları kaydetti: "Çok uzun süreden beri çalışılan isimlerdi bunlar. İki kişiyi imzalattık, sona getirdik. İkisinin de ismini kimse tartışır pozisyonda değil. Diğer arkadaşlarla beraber aralarında böyle uçurum olacak ya da birisi fazla birisi az olacak şekilde değil takım dengelerini de bozmadan yapmış olduğumuz takviyeler. Bundan sonra da gelecek olan birkaç transferimiz daha olacak."