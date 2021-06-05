Son dakika spor haberi: Trabzonspor o isimler için tekliflere açık! Uğurcan Çakır, Djaniny, Ekuban ve Nwakame...

Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını tüm hızıyla sürdüren Trabzonspor, gelecek oyuncular kadar gidecek oyuncular konusunda da titiz bir çalışma yürütüyor.
Bordo-mavililer Uğurcan Çakır, Ekuban, Djaniny ve Nwakaeme'ye gelmesi muhtemel teklifleri değerlendirmeye alacak.
Yeni sezon hazırlık kampı öncesi kadroya dahil edeceği futbolcuların transferlerini sonuçlandırmayı hedefleyen Trabzonspor, detaylı çalışma dönemi geçirirken, diğer taraftan ise Uğurcan Çakır, Djaniny, Ekuban ve Nwakame'ye gelecek olan teklifleri gündeminde tutuyor.