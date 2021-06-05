Haberler Trabzonspor Son dakika spor haberi: Trabzonspor o isimler için tekliflere açık! Uğurcan Çakır, Djaniny, Ekuban ve Nwakame...

Son dakika spor haberi: o isimler için tekliflere açık! , , ve ...

Son dakika spor haberi... 'de sezonu 71 puanla 4. sırada tamamlayan yeni sezon için kolları sıvamış durumda. Yapacağı takviyelerle kadrosunu güçlendirmek isteyen bordo-mavili ekip, yeni transferlere kaynak yaratabilmek maksadıyla bazı isimler için gelecek teklifleri değerlendirmeye alacak. İşte detaylar... ( haberi)

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 05 Haziran 2021 Cumartesi 14:51
Son dakika spor haberi: Trabzonspor o isimler için tekliflere açık! Uğurcan Çakır, Djaniny, Ekuban ve Nwakame...

Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını tüm hızıyla sürdüren , gelecek oyuncular kadar gidecek oyuncular konusunda da titiz bir çalışma yürütüyor.

Son dakika spor haberi: Trabzonspor o isimler için tekliflere açık! Uğurcan Çakır, Djaniny, Ekuban ve Nwakame...

Bordo-mavililer , , ve Nwakaeme'ye gelmesi muhtemel teklifleri değerlendirmeye alacak.

Son dakika spor haberi: Trabzonspor o isimler için tekliflere açık! Uğurcan Çakır, Djaniny, Ekuban ve Nwakame...

Yeni sezon hazırlık kampı öncesi kadroya dahil edeceği futbolcuların transferlerini sonuçlandırmayı hedefleyen , detaylı çalışma dönemi geçirirken, diğer taraftan ise , , ve 'ye gelecek olan teklifleri gündeminde tutuyor.

Son dakika spor haberi: Trabzonspor o isimler için tekliflere açık! Uğurcan Çakır, Djaniny, Ekuban ve Nwakame...

Finansal Fair-Play kurallarının ihlal edilmemesi için satılacak olan oyunculardan elde edilecek gelirlerin büyük bir önem taşıdığı dönemde Karadeniz ekibi, 4 oyuncusuna gelen transfer teklifleri değerlendirecek.

Son dakika spor haberi: Trabzonspor o isimler için tekliflere açık! Uğurcan Çakır, Djaniny, Ekuban ve Nwakame...

Bordo-mavili yönetim menajerler aracılığıyla yapılan teklifler yerine resmi teklifler üzerinden planlama oluşturacak.

Son dakika spor haberi: Trabzonspor o isimler için tekliflere açık! Uğurcan Çakır, Djaniny, Ekuban ve Nwakame...

'da transferi en çok konuşulan isimlerin başında geliyor. Yurt dışı transferine kesin gözüyle bakılan başarılı file bekçisinin transferinin Avrupa Futbol Şampiyonası sonrası resmiyet kazanması bekleniyor.

Son dakika spor haberi: Trabzonspor o isimler için tekliflere açık! Uğurcan Çakır, Djaniny, Ekuban ve Nwakame...

için Arap takımları nabız yoklarken, 'a talip olan İtalya takımları ise bordo-mavililerle pazarlıklarını sürdürüyor.

Son dakika spor haberi: Trabzonspor o isimler için tekliflere açık! Uğurcan Çakır, Djaniny, Ekuban ve Nwakame...

Önümüzdeki yıl sözleşmesi sona erecek olan oyuncudan bordo-mavili kulüp, gelir elde etmeyi hedefliyor.

Son dakika spor haberi: Trabzonspor o isimler için tekliflere açık! Uğurcan Çakır, Djaniny, Ekuban ve Nwakame...

, gibi gelecek yıl mukavelesi bitecek Nwakaeme için de teklifleri değerlendirmeye alacak.

Son dakika spor haberi: Trabzonspor o isimler için tekliflere açık! Uğurcan Çakır, Djaniny, Ekuban ve Nwakame...

Bordo-mavililer, bu transfer döneminde söz konusu oyunculardan hedeflediği gelirleri elde etmesi halinde transferlerine onay verecek.

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