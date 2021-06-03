Trabzonspor'un piyasa değeri yükseldi

Dünyaca ünlü futbol veri sitesi Transfermarkt'taki son güncellemeye göre; bordo-mavililerde sözleşmeleri sona eren isimlerin dışında 8 oyuncunun piyasa değerinde toplamda 6 milyon 100 bin euro'luk artış oldu. 5 oyuncu değer kaybı yaşadı, 11 isim sabit kaldı. Süper Lig'in en değerli oyuncusu konumunda yer alan Uğurcan Çakır, değerini 16 milyondan 19 milyon euro'ya çıkardı. Bakasetas 6.5 milyondan 7 milyon euro'ya, Ekuban 6.5 milyondan 7 milyon euro'ya, Hugo 5 milyondan 5.5 milyon euro'ya, Edgar 4.2 milyondan 4.8 milyon euro'ya, Berat 3.3 milyondan 3.5 milyon euro'ya, Serkan 2.8 milyondan 3 milyon euro'ya, Yusuf 1.2 milyon euro'dan 1.8 milyon euro'ya yükseltti.



İSTİKRARIN ADI UĞURCAN

Ligde bu sezon en çok sahada kalan oyunculardan biri de Trabzonspor'dan kaleci Uğurcan Çakır oldu. 38 karşılaşmada forma giyen başarılı eldiven, 3 bin 433 dakika süre alan İttifak Holding Konyasporlu Skubic'in ardından Gaziantep FK'dan kaleci Günay ile birlikte 3 bin 420 dakika ile ligde bu sezon en çok sahada kalan isim oldu.



5 FUTBOLCU DEĞER KAYBETTİ

5 Oyuncunun piyasa değerinde ise toplamda 1 milyon 675 bin euro'luk düşüş yaşandı. Nwakaeme'nin değeri 5.5 milyondan 5 milyon euro'ya, Abdulkadir Parmak'ın değeri 3.8'den 3 milyon euro'ya, Yunus Mallı'nın değeri 2.2'den 1.9 milyon euro'ya, Trondsen'in değeri 750 binden 700 bin euro'ya ve genç oyuncu Safa Kınalı'nın değeri ise 200 bin euro'dan 175 bin euro'ya geriledi.



11 İSİM SABİT KALDI

11 oyuncunun değerlerinde değişiklik yaşanmadı. Abdülkadir Ömür 8.5, Djaniny 5, Flavio 2, Hüseyin 1.4 milyon euro, Erce 400 bin euro ve genç oyuncular Arda Akbulut 250 bin euro, Hakan Yeşil 100 bin euro, Faruk Can Genç 100 bin euro, Atakan Gündüz, Ahmetcan Kaplan ile Süleyman Cebeci ise 50'şer bin euro'luk değerlerini korudu.