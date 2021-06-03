Son dakika transfer haberi: Trabzonspor Fode Koita ile anlaştı! İşte sözleşme detayları

Teknik direktör Abdullah Avcı'nın özellikle istediği Gervinho ve Peres'e imza attırıp transfer piyasasına hızlı bir giriş yapan Trabzonspor'da sıra Fode Koita'ya geldi. Kasımpaşa'da gösterdiği başarılı performansın ardından Trabzonspor'un transfer listesine giren ve yapılan görüşmeler neticesinde söz kesilen yıldız oyuncunun işi de resmiyet kazanmak üzere.



Karadeniz temsilcisi Koita'ya imza attırmak için geri sayıma geçti. Kasımpaşa'yla kontratı resmen biten oyuncu tatil sonrası şehre gelip kendisini 3 yıllığına Trabzonsporlu yapacak olan sözleşmeyi imzalayacak. Koita, Kasımpaşa'dan önce Montpellier, Lens, Le Havre, Caen ve Blackburn formalarını giymişti. 1.86 boyundaki futbolcu yeni sezonda Fırtına için ter dökecek.