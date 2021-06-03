Haberler Trabzonspor Son dakika transfer haberi: Trabzonspor Fode Koita ile anlaştı! İşte sözleşme detayları

Son dakika transfer haberi: ile anlaştı! İşte sözleşme detayları

transferde hız kazandı... Bordo-mavililerin prensipte anlaşma sağladığı 30 yaşındaki Gineli forvet 'nın, ile sözleşmesi sona erdi. devinin, golcü futbolcuya 3 yıllık imza attırması bekleniyor.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 03 Haziran 2021 Perşembe 06:50 Güncelleme Tarihi: 03 Haziran 2021 Perşembe 07:03
Son dakika transfer haberi: Trabzonspor Fode Koita ile anlaştı! İşte sözleşme detayları

Teknik direktör 'nın özellikle istediği ve 'e imza attırıp transfer piyasasına hızlı bir giriş yapan 'da sıra 'ya geldi. 'da gösterdiği başarılı performansın ardından Trabzonspor'un transfer listesine giren ve yapılan görüşmeler neticesinde söz kesilen yıldız oyuncunun işi de resmiyet kazanmak üzere.

temsilcisi Koita'ya imza attırmak için geri sayıma geçti. Kasımpaşa'yla kontratı resmen biten oyuncu tatil sonrası şehre gelip kendisini 3 yıllığına Trabzonsporlu yapacak olan sözleşmeyi imzalayacak. Koita, Kasımpaşa'dan önce , , , ve formalarını giymişti. 1.86 boyundaki futbolcu yeni sezonda için ter dökecek.

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