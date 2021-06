Son dakika transfer haberi: Trabzonspor Alexander Sörloth ve Marek Hamsik için yoğun mesai harcıyor!

Yeni sezon öncesi transfer piyasasına hızlı bir giriş yapan ve Gervinho ile Bruno Peres'e imza attıran Trabzonspor'da, yeni hedef Alexander Sörloth ile Marek Hamsik. Geçtiğimiz hafta sosyal medyadan taraftarların da yoğun ilgi göstererek bordo-mavili takıma çağırdığı Marek Hamsik transferini yönetim bu hafta noktalamak için yoğun mesai harcıyor.



Karadeniz ekibinin görevlendirdiği menajerler dün tecrübeli futbolcunun menajeri ile masaya oturdu. Göteborg ile sözleşmesi de 30 Ağustos'ta sona erecek 33 yaşındaki Slovak orta saha için bordo-mavililer kulübüyle de görüşüp bu transferi daha erken noktalamayı hedefliyor. Oyuncuya 1.5 milyon euro'luk tavan maaş teklif edildi. Menajerler bonuslar da istedi. Görüşmeler devam ediyor.



Trabzonspor, Süper Lig'de gol kralı olan ve daha sonra Leipzig'e transfer olan eski oyuncusu Alexander Sörloth'u kiralık olarak yeniden kadroya katmak için de yoğun çaba harcıyor. Alman ekibinde bu sezon istediği forma şansını bulamayan ve kiralık olarak gönderilmesi planlanan 25 yaşındaki Norveçli forvet için en büyük engel oyuncunun yüksek maaşı.



Bu noktada ekonomik arayışta olan ve şartların da biraz daha iyileştirilmesi noktasında çalışmalarını sürdüren yönetim, hem oyuncu, hem menajeri, hem de Leipzig kulübü ile sıkı görüşme içerisinde. Karadeniz ekibinin yöneticileri, teknik direktör Abdullah Avcı ve taraftarların da takımda görmeyi çok istedikleri Alexander Sörloth transferini bitirmek için çalışmalarına yoğun şekilde devam ediyor.



20 MİLYON EURO'YA GİTMİŞTİ

Hamsik, İtalya'nın Brescia takımında top koşturduktan sonra 2007'de Napoli'ye transfer oldu. Napoli'nin simgesi haline gelen Slovan yıldız, daha sonra 20 milyon euro'ya bonservis bedeli ile Çin'in Dalian Professional takımına satıldı. Ama burada fazla kalmayan Hamsik, 8 Mart'ta İsveç'in Göteborg takımına imza attı. 33 yaşındaki Slovak orta saha, burada 6 maça çıktı, 1 gol attı ve 1 de asist yaptı.



4 SEZONUN EN DÜŞÜĞÜ

Trabzonspor, son 4 sezonun en az skor üretilen dönemini yaşadı. 2019-2020 sezonunda 34 maçta 76 gol kaydeden bordo-mavililer, 2018-19'da 64, 2017-18'de 63 kez rakip fileleri havalandırdı. Karadeniz ekibi, 2016- 17'te 39 gol atmıştı.



1.7 MİLYON MESAJ

Trabzonspor taraftarları, geçen sezon başında Almanya'nın Leipzig takımına transfer olan Norveçli golcüsü Alexander Sörloth'un takıma dönmesini istiyor. Bordomavili taraftarlar, bu nedenle önceki gece sosyal medyada büyük bir kampanya başlattı. Taraftarlar, Sörloth'un sosyal medya hesabından paylaştığı son fotoğrafa çok kısa bir sürede 1.7 milyonu aşkın "Come to Trabzonspor" mesajı attı. Norveçli oyuncuyu, yeniden takıma dönmeye davet eden taraftarların kampanyası devam ediyor.



YERİ BİR TÜRLÜ DOLMADI

Karadeniz devi, Sörloth'un yokluğunu fazlasıyla hissetti. Önceki sezon attığı 24 golle bordo-mavili takım forması altında gol krallığı yaşamasının ardından Almanya'nın Leipzig kulübüne transfer olan Norveçli forvetin yeri doldurulamadı. Sörloth, Fırtına'da lig, Avrupa kupası ve Ziraat Türkiye Kupası'nda çıktığı toplam 49 maçta ürettiği 33 golle takımına önemli katkı sağladı. 25 yaşındaki santrforun yokluğunda forvete transfer edilen Afobe 5, Djaniny ise 8 kez rakip fileleri havalandırabildi. Bir önceki sezon 34 maçta 76 kez rakip fileleri havalandıran bordo-mavililer, bu sezon 40 maçta 50 gol kaydederek sıkıntı yaşadı. Trabzonspor, geçen sezonu maç başına 2.23 gibi yüksek bir gol ortalamasıyla tamamlarken, bu sezon 1.25 ortalamada kaldı.