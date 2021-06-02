Son dakika transfer haberleri: Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu'ndan flaş transfer sözleri! "Menajeri beni aradı" Sörloth ve Saliba...

Yeni sezon öncesi transfere hızlı giren ve Gervinho ile Bruno Peres'i kadrosuna katan Trabzonspor'da çalışmalar sürüyor. Bordo-mavililerin başkanı Ahmet Ağaoğlu, bu çalışmalar hakkında bilgi verirken, taraftarları heyecanlandıracak açıklamalarda bulundu.

Futbol Arena'nın haberine göre; transfer çalışmalarının yoğun bir tempoda sürdüğünü ve Teknik Direktör Abdullah Avcı'nın ilk planda istediği 5 oyuncudan ikisini aldıklarını söyleyen Ağaoğlu, "Hocamız bizden ilk etapta 5 oyuncu istedi. 3'ü tamam. Şimdi 2 tanesi kaldı. Bir sol bek ve bir de forvet. Bu mevkideki oyuncular konusunda da çalışmalarımız yoğun bir şekilde sürüyor" dedi.

"SÖRLOTH KONUSUNDA BEKLEMEDEYİZ"

Ağaoğlu, taraftarların çok istediği Alexander Sörloth ile ilgili de flaş açıklamalarda bulundu. Sörloth konusunda Leipzig'in hocasının kararını beklediklerini belirten Ağaoğlu, "O karar sonrası fotoğraf ortaya çıkacak. Çıkacak o fotoğrafa göre de biz pozisyon alacağız. Ancak şu ana kadar bu konuda ne kulübünden ne de hocasından bir açıklama ya da gelişme yok. Biz de beklemedeyiz" ifadelerini kullandı.

"UĞURCAN İÇİN TEKLİF GELMEDİ"

Ağaoğlu, takımdan ayrılacağı konuşulan kaleci Uğurcan Çakır'la ilgili kulübe ulaşan bir teklifin olmadığını da açıkladı. Ağaoğlu, "Anlamakta güçlük çekiyorum. Bize bu konuda ne menajerler ne de bir kulüp tarafından bugüne kadar resmi bir teklif gelmedi. Uğurcan Çakır'ın menajeriyle de her hafta gündemle alakalı olarak değerlendirme yapıyoruz. Uğurcan'la ilgili çıkan transfer söylemlerini kesin dille yalanlıyorum. Uğurcan bize her zaman, 'Başkanım kim fazla para verirse, kulübün menfaati neyi gerektiriyorsa oraya giderim" diyor." dedi.

"MENAJERİ BENİ ARADI"

Sörloth ile ilgili yetkisi olmayan kişiler gelip "Size Sörloth'u getireyim" diyor. Yetkisi olup olmadığını sorduğumuzda ise 'yok' diyor. O zaman ben de tepkimi koyuyorum. Örneğin aylarca bize Saliba isimli bir sağ bek yazdılar. Menajeri beni arayıp "Başkanım ben oyuncunun menajeriyim. Oyuncumla ilgileniyormuşsunuz basından okudum" dediğinde ben Peres'i bitirmiştim. Bu haberler maksatlı yapılıyor" dedi.

"BU SÖYLEMLER ZARAR VERİYOR"

Başkan Ahmet Ağaoğlu sözleşmesi halen devam eden oyuncularla ilgili hiçbir zaman telaffuzda bulunmadıklarını ve buna büyük özen gösterdiklerini söyledi. Ağaoğlu, "Son dönemlerde Koita ile ilgili Trabzon'a getirip imza dahi attırdılar. Bu söylemler bize çok zarar veriyor, bunu defalarca dile getirdim. Oyuncu serbest kalana kadar onunla konuşmamız söz konusu değil. Bununla ilgili soru sormak bile çok anlamsız. Bu ifadeleri bizim ağzımızdan yazmak Trabzonspor'a transfer yasağı getirmeye kadar sonuçlar doğurur. Herkes ne yaptığını iyi bilmeli" şeklinde konuştu.