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Son dakika transfer haberi: gözünü 'ya dikti

'da son dakika transfer haberi... Bordo mavililer, gelecek sezon güçlü bir kadro kurarak şampiyonluğun favorilerinden olmak isterken, İspanyol basınında sürpriz bir iddia ortaya atıldı. Buna göre Fırtına, gündemine 'yı aldı. | Ts transfer haberleri

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 02 Haziran 2021 Çarşamba 06:50 Güncelleme Tarihi: 02 Haziran 2021 Çarşamba 07:00
Son dakika transfer haberi: Trabzonspor gözünü Johan Mojica'ya dikti

Sol bek arayışlarını sürdüren için İspanya'da bir iddia ortaya atıldı. Bordo-mavililerin Elche kulübünde kiralık olarak forma giyen ile ilgilendiği belirtildi. İspanyol basının iddiasına göre Elche, Mojica'nın 2.5 milyon euro'luk satın alma opsiyonunu kullanmaması halinde Trabzonspor devreye girecek.

Elche'nin 28 yaşındaki oyuncunun opsiyonunu kullanması için son günün 30 Haziran olduğu belirtildi. Bonservisi Girona FC'de olan Kolombiyalı asıllı İspanyol sol bek bu sezonun ilk yarısında İtalya'da Atalanta forması giydi. İkinci yarıda ise 'da Elche'ye kiralandı. Serie A'da 11 maça çıkan sol bek, La Liga'da ise 17 maçta görev alırken Şampiyonlar Ligi'nde de 2 maçta forma giydi.

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