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Son dakika transfer haberleri: Trabzonspor'dan Fode Koita hamlesi! Özel program...

Transferde hareketli günler geçiren Trabzonspor, hücum hattını güçlendirmek ve alternatifli bir kadro kurmak için kolları sıvadı. Kasımpaşa ile sözleşmesi sona eren Fode Koita ile anlaşma sağlayan bordo-mavililer. Gineli yıldıza özel antrenman programı hazırladı. Çalışmalarını sürdüren Koita ile resmi imzaların kısa süre içerisinde atılacağı öğrenildi. | Son dakika Trabzonspor transfer haberleri (TS spor haberi)

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 01 Haziran 2021 Salı 14:50
Son dakika transfer haberleri: Trabzonspor'dan Fode Koita hamlesi! Özel program...

Süper Lig'in sona ermesiyle Trabzonspor transfer çalışmalarını hızlandırdı. Gervinho ve Peres'i kadrosuna katan bordo mavililer Fode Koita'ya da imza attırmak için gün sayıyor.

Kasımpaşa'daki sözleşmesi 31 Mayıs itibariyle sona eren Gineli santrafora Trabzonspor'un idman programı gönderdiği öğrenildi. 30 yaşındaki futbolcunun kampa kadar kendini hazırlamak adına verilen çalışmalara harfiyen uyduğu ifade edildi.

Koita'nın kısa süre içerisinde Trabzonspor'a resmi imzayı da atması bekleniyor.

Geçen sezonun çoğunluğunu kulübünde kadro dışı olarak geçiren Bengali Fode Koita çıktığı 13 maçta 4 gole imza attı.

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