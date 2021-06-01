Son dakika transfer haberleri: Trabzonspor'dan Fode Koita hamlesi! Özel program...

Süper Lig'in sona ermesiyle Trabzonspor transfer çalışmalarını hızlandırdı. Gervinho ve Peres'i kadrosuna katan bordo mavililer Fode Koita'ya da imza attırmak için gün sayıyor.

Kasımpaşa'daki sözleşmesi 31 Mayıs itibariyle sona eren Gineli santrafora Trabzonspor'un idman programı gönderdiği öğrenildi. 30 yaşındaki futbolcunun kampa kadar kendini hazırlamak adına verilen çalışmalara harfiyen uyduğu ifade edildi.

Koita'nın kısa süre içerisinde Trabzonspor'a resmi imzayı da atması bekleniyor.

Geçen sezonun çoğunluğunu kulübünde kadro dışı olarak geçiren Bengali Fode Koita çıktığı 13 maçta 4 gole imza attı.