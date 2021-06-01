Son dakika transfer haberleri | Trabzonspor'da Marek Hamsik seferi başladı!

Trabzonspor'un orta sahada bir numaralı hedefi artık Marek Hamsik… Menajerlerin önerisi ile gündeme gelen 33 yaşındaki futbolcu, kurulan ilk temasta, "Trabzonspor'un projesine sıcak bakıyorum, yüz yüze görüşmeliyiz" diyerek yetkilileri milli takım kampına davet etti. Karadeniz devinin yetkilileri dün sefere başladı. Kulüp tarafından yetkilendirilen menajerler önce Slovak oyuncunun 30 Ağustos ayında bitecek sözleşmesini daha erkene çekebilmek için kulübü Göteborg ile bir araya gelecek. Menajerler ardından 1.83 boyundaki yıldız ile masaya oturmak için Slovakya kampına gidecek. Hamsik'in ilk görüşmelerde istediği yüksek rakamlar 1 milyon 500 bin euro seviyelerine çekilip imza parası eklenecek. Bu arada teknik direktör Abdullah Avcı'nın da "Hamsik'i alırsak çok büyük bir kazanım olur" dediği belirtildi.