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Son dakika transfer haberleri | 'da seferi başladı!

Menajerler önce , ardından da 33 yaşındaki Slovak orta saha ile masaya oturacak. Hamsik, “’un projesine sıcak bakıyorum” diyerek yeşil ışığı yaktı.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 01 Haziran 2021 Salı 06:50
Son dakika transfer haberleri | Trabzonspor'da Marek Hamsik seferi başladı!
'un orta sahada bir numaralı hedefi artık … Menajerlerin önerisi ile gündeme gelen 33 yaşındaki futbolcu, kurulan ilk temasta, "Trabzonspor'un projesine sıcak bakıyorum, yüz yüze görüşmeliyiz" diyerek yetkilileri milli takım kampına davet etti. devinin yetkilileri dün sefere başladı. Kulüp tarafından yetkilendirilen menajerler önce Slovak oyuncunun 30 Ağustos ayında bitecek sözleşmesini daha erkene çekebilmek için kulübü ile bir araya gelecek. Menajerler ardından 1.83 boyundaki yıldız ile masaya oturmak için kampına gidecek. Hamsik'in ilk görüşmelerde istediği yüksek rakamlar 1 milyon 500 bin euro seviyelerine çekilip imza parası eklenecek. Bu arada teknik direktör 'nın da "Hamsik'i alırsak çok büyük bir kazanım olur" dediği belirtildi.
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