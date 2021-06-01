Haberler Trabzonspor Son dakika transfer haberleri | Trabzonspor Hamsik'i bitiriyor! İşte o teklif

Son dakika transfer haberleri | Hamsik'i bitiriyor! İşte o teklif

, yılın transferi için artık geri sayıma geçti. Bordo mavililer, Slovak yıldız 'i kadrosuna katmaya çok yakın. ile sözleşmesi sona erecek olan orta saha futbolcusu için Trabzonspor'un yaptığı teklif de ortaya çıktı. İşte detaylar...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 01 Haziran 2021 Salı 06:50
Son dakika transfer haberleri | Trabzonspor Hamsik'i bitiriyor! İşte o teklif
Sesli dinlemek için tıklayınız.

Orta sahaya takviye yapmak isteyen 'da ismi iyice öne çıktı. Slovak futbolcu, "Trabzonspor'un projesine sıcak bakıyorum, yüz yüze görüşmeliyiz" diyerek bordo-mavili yönetimi milli takım kampına davet etti. Karadeniz ekibi tarafından yetkilendirilen menajerler, bugün oyuncunun kulübü ile bir araya gelecek ve ağustosta biten sözleşmesini daha erken bir tarihe çekmeye çalışacak.

1.5 MİLYON EURO VE İMZA PARASI ÖNERİLECEK

Menajerler, bu işi hallettikten sonra 'nın milli takım kampında Hamsik'le bir araya gelecek. Sabah'ın haberine göre bordo-mavililer, 33 yaşındaki tecrübeli orta sahanın istediği rakamı 1.5 milyon Euro seviyesine çekip, imza parasıyla birlikte bu transferi bitirmeyi hedefliyor. Teknik direktör , Hamsik için "Büyük oyuncu" derken ekonomik koşullarının Trabzonspor'a uygun olması gerektiğini dile getirdi.

SON DAKİKA