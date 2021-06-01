Son dakika Trabzonspor haberi: Trabzonspor'dan sol bek atağı

Parma'dan Gervinho ve Roma'dan Bruno Peres'i transfer eden Trabzonspor'da şimdiki hedef sol bek transferi! Kamil Ahmet Çörekçi, Hosseini, Marlon, Baker ve Afobe ile yollarını ayıran Trabzonspor transferde doğru adımlar atmak istiyor.

Sol bek için gündeme gelen son isim Kwadwo Asamoah oldu.

Gana basınında yer alan haberde; Cagliari ile sözleşmesi sona eren yıldız futbolcunun İtalya'dan ayrılabileceği iddia edildi.

Bir dönem Galatasaray'ın da transfer listesinde olan yıldız futbolcunun yeni bir meydan okumaya hazır olduğunun vurgusu yapıldı.

Transfermarkt'te de yıldız futbolcunun yüzde 64'le Trabzonspor'a transfer olabileceği iddia edildi.