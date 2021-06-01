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Son dakika haberi: Trabzonspor'dan sol bek atağı

Son dakika transfer haberi: 'i 4. sırada tamamlayan Trabzonspor'da transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Gelecek sezona güçlü bir kadro ile başlamak isteyen bordo-mavililerde gündem ise Kwadwo Asamoah... Fırtına 32 yaşındaki futbolcu için girişimlerini sıklaştırdı. (fotomac.com.tr / DIŞ HABERLER)

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 01 Haziran 2021 Salı 10:07
Son dakika Trabzonspor haberi: Trabzonspor'dan sol bek atağı

'dan ve 'dan 'i transfer eden 'da şimdiki hedef sol bek transferi! , , , ve ile yollarını ayıran Trabzonspor transferde doğru adımlar atmak istiyor.

Sol bek için gündeme gelen son isim Kwadwo Asamoah oldu.

basınında yer alan haberde; ile sözleşmesi sona eren yıldız futbolcunun 'dan ayrılabileceği iddia edildi.

Bir dönem 'ın da transfer listesinde olan yıldız futbolcunun yeni bir meydan okumaya hazır olduğunun vurgusu yapıldı.

Transfermarkt'te de yıldız futbolcunun yüzde 64'le Trabzonspor'a transfer olabileceği iddia edildi.

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