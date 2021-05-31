Son dakika transfer haberleri: Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı'dan Alexander Sörloth ve Marek Hamsik sözleri!

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, yayıncı kuruluşun sorularını yanıtladı. Deneyimli teknik adam, sezon değerlendirmesinden transferlere kadar birçok konuya açıklık getirdi.

İşte Avcı'nın o sözleri:

Trabzonspor'dan teklif aldığımda tatildeydim. 'Bana birkaç gün izin verin' dedim. Gitmeden önce de bir analiz yaptım. Tespitlerim vardı. Önceki sene ikinci olan, Türkiye Kupası alan bir takımdı. Teknik olarak hazırlıklıydım.

İnşaatı yaparken temeli doğru atman lazım. Parçadan bütüne çalışmalar yaptık. Oyuncu grubunu inandırmak gerekiyordu ve sahada da sonuç alman gerekiyordu. İlk 2 maç 6 puan aldık ama dalgalı bir oyun vardı. Bazen iyi oyunların da karşılığını alamadık.

Deplasmanda kaybetmeyen, 2.3 puan ortalaması yakalayan, en fazla gol yiyenden en az gol yiyene dönen bir takım olduk. Veri olarak yukarıya doğru seyreden, kupa alan ve bununla da yetinmeyen bir Trabzonspor olduk.

"TAKIMA DENEYİM KATMAK İSTİYORUZ"

25 yaş ortalamamız var. Şampiyonluk için tecrübeye de ihtiyaç duyarsınız. Son yıllarda yarışan bir teknik direktörüm. Yaş ortalamasını yukarı çekmek, deneyim katmak istiyoruz. Genç takımız ve şampiyon olalım. Bunu bu lig kaldırmıyor.

Bitebilecek transfer çalışmalarını erkenden başlattık. Kampa yetişsinler istiyoruz. Planlamamızı yaptık. 'Dalgalı denize gidiyorum' demiştim. Ben Karadenizliyim. Trabzonspor'un ruhunu biliyorum.

"BİTMESİ YAKIN OLAN BİRKAÇ OYUNCU VAR"

Bir tane bu lige uygun, bu ligi yaşamış stoper kadromuza katmak istiyorum. Bir tane sol bek alacağım. Orta sahaya oyunun iki yönünü oynayan, belki marka değeri de olan bir oyuncu daha istiyorum.

Peres ve Gervinho gibi oyuncuları kadromuza kattık. Hala bitmesi yakın olan birkaç oyuncu var, transferde erken yol aldık. Kampa yetişsinler istiyorum.

"SÖRLOTH'U BEKLEMEYE RAZIYIM"

Sörloth keşke olsa. Başkanımız çalışma yapıyor. Kolay bir transfer değil. Bekleyeceksek ben Sörloth'u beklemeye razıyım."

"HAMSIK KEŞKE OLSA"

Hamsik'i ister misin? Napoli'de büyük oyuncuydu. Keşke böyle transfer olsa. Trabzonspor'un ekonomisine göre hareket edeceğiz.