Son dakika spor haberleri: Barcelona sil baştan! 6 ayrılık birden

İspanya La Liga'da sezonu 3. sırada tamamlayan, Şampiyonlar Ligi'nde de başarısız bir yılı geride bırakan Barcelona, yeni sezonda bambaşka bir kimliğe bürünecek.

Barça'da geçtiğimiz aylarda yeniden başkanlık koltuğuna oturan Joan Laporta, 6 isimle yolları ayırmaya hazırlanıyor.

AS Gazetesi'nin haberine göre Barcelona'da Jordi Alba, Sergio Busquets, Antoine Griezmann, Coutinho, Dembele ve Sergi Roberto ile yollar ayrılacak.

İşte 6 yıldızın olası yeni durakları:

Jordi Alba - Atletico Madrid

Busquets - Bayern Münih

Griezmann - PSG

Coutinho - Liverpool

Dembele - Premier Lig

Sergi Roberto - Fransa Ligi