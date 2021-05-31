Haberler Trabzonspor Son dakika spor haberleri: Barcelona sil baştan! 6 ayrılık birden

Son dakika spor haberleri: Barcelona sil baştan! 6 ayrılık birden

2020-2021 sezonunda büyük hayal kırıklığı yaşayan Barcelona, gelecek sezona adeta sil baştan başlayacak. İspanyol basını, Barcelona Başkanı 'nın, takımın yıldız isimleri , , , , ve ile yolları ayırmak istediği belirtildi.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 31 Mayıs 2021 Pazartesi 16:08
Son dakika spor haberleri: Barcelona sil baştan! 6 ayrılık birden

'da sezonu 3. sırada tamamlayan, 'nde de başarısız bir yılı geride bırakan Barcelona, yeni sezonda bambaşka bir kimliğe bürünecek.

Barça'da geçtiğimiz aylarda yeniden başkanlık koltuğuna oturan , 6 isimle yolları ayırmaya hazırlanıyor.

'nin haberine göre Barcelona'da , , , , ve ile yollar ayrılacak.

İşte 6 yıldızın olası yeni durakları:

Jordi Alba - Atletico Madrid
Busquets - Bayern Münih
Griezmann - PSG
Coutinho - Liverpool
Dembele -
Sergi Roberto -

SON DAKİKA