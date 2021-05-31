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Son dakika spor haberi: 'da sola yeni aday! Rota

Son dakika spor haberi... 'nda sol bek için sürpriz bir isim daha gündeme geldi. , 'in tecrübeli yıldızı 'in peşine düştü. , ekibinin gelecek sezon kadro planlamasında yer almayan yıldız için önümüzdeki hafta girişimlerde bulunacak. da onu çok istiyor. ( haberi)

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 31 Mayıs 2021 Pazartesi 06:50
Son dakika spor haberi: Trabzonspor'da sola yeni aday! Rota Almanya

Yeni sezon öncesinde transfere hızlı bir giriş yapan , Gervinho ve Bruno Peres hamleleriyle ses getirmişti. , sol bek için de gündemine yıldız bir ismi aldı...

Son dakika spor haberi: Trabzonspor'da sola yeni aday! Rota Almanya

Takvim'in haberine göre; Bordo- Mavililer, geçen sezon kiralık olarak forma giyen Marlon'un boşluğunu vatandaşı ile doldurmayı planlıyor. 'de forma giyen yıldız oyuncu Borges'in sözleşmesi 2022 yılında sona eriyor.

Son dakika spor haberi: Trabzonspor'da sola yeni aday! Rota Almanya

4 MİLYON EURO'LUK TEKLİF YAPACAK
ekibi Leverkusen 27 yaşındaki Borges'in önümüzdeki sezon kadrosunda düşünmüyor. Bu nedenle transferde 'un işi daha kolay olacak.

Son dakika spor haberi: Trabzonspor'da sola yeni aday! Rota Almanya

1 yıl daha sözleşmesi bulunan yıldız oyuncu için Bordo-Mavililer'in 4 milyon Euro'luk bir teklif yapacağı öğrenildi. ekibinin bu teklifi kabul etmesi bekleniyor.

Son dakika spor haberi: Trabzonspor'da sola yeni aday! Rota Almanya

SOL BEKTE BAŞKA ADAYLAR DA VAR
'un sol bek adayları ile sınırlı değil... A Milli Takım forması giyen Umut Meraş ve Norveçli Birger Melling diğer adaylar...

Son dakika spor haberi: Trabzonspor'da sola yeni aday! Rota Almanya

Teknik Direktör Marlon'un ayrılışı sonrasında sol beke acilen transfer istiyor. Yönetimin önümüzdeki hafta sol bek transferini sonuçlandırması bekleniyor.

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