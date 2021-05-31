Son dakika spor haberi: Trabzonspor'da sola yeni aday! Rota Almanya

Yeni sezon öncesinde transfere hızlı bir giriş yapan Trabzonspor, Gervinho ve Bruno Peres hamleleriyle ses getirmişti. Karadeniz Fırtınası, sol bek için de gündemine yıldız bir ismi aldı...

Takvim'in haberine göre; Bordo- Mavililer, geçen sezon kiralık olarak forma giyen Marlon'un boşluğunu vatandaşı Wendell Borges ile doldurmayı planlıyor. Bayer Leverkusen'de forma giyen yıldız oyuncu Borges'in sözleşmesi 2022 yılında sona eriyor.