Haberler Trabzonspor 3 oyuncuya kamp daveti

3 oyuncuya kamp daveti

Teknik direktör , 28 Haziran'da başlayacak olan yeni sezon kamp çalışmaları kapsamında geçen sezon farklı takımlara kiralık gönderilen oyunculardan sadece 3'ünü çağırdı.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 31 Mayıs 2021 Pazartesi 06:50
3 oyuncuya kamp daveti

Teknik direktör , 28 Haziran'da başlayacak olan yeni sezon kamp çalışmaları kapsamında geçen sezon farklı takımlara kiralık gönderilen oyunculardan sadece 3'ünü çağırdı. ile şampiyonluk yaşayan 'ın yanı sıra ve kampa davet edildi. Diğer oyunculardan kendilerine kulüp bulması istendi.

KAMPANYA BAŞLATILACAK

devi yeni sezon formalarını çıkardı ancak şu ana kadar yoğun bir talep yok. Pandemi sebebiyle satışlar beklenilen seviyede değil. Bordomavili yönetim geçtiğimiz yıllardaki gibi bir kampanya başlatacak. Yöneticiler ön ayak olacak, ardından camianın ileri gelenleri alacakları binlerce formayı çocuklara dağıtacaklar. Böylece kulüp kasasına önemli bir giriş sağlanacak.

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