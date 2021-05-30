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Parmak’a af

maçında disiplinsiz hareketleriyle kadro dışı bırakılan tecrübeli oyuncu özür dilemişti. Kampa katılacak.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 30 Mayıs 2021 Pazar 06:50
Parmak’a af

'un ile deplasmanda oynadığı maçta , Abdulkadir Parmak'ı oyuna sokmak istemişti. Ancak oyuncu ısınma sırasında izinsiz şekilde olduğu bölümden ayrılarak tribüne çıkmıştı. Avcı da Parmak'ı bu maçta kullanamamıştı. Bu disiplinsiz hareketi sonrasında kadro dışı bırakılan 26 yaşındaki futbolcunun sezon sonunda ayrılması bekleniyordu. Ancak hem teknik direktör Abdullah Avcı hem de camiadan 2 defa özür dileyen Abdulkadir Parmak affedildi. Resmi siteden yapılan açıklamada "Abdullah Avcı ile yaptığı görüşmenin ardından Abdulkadir Parmak affedilmiştir. Sezon başı kampına katılacaktır" denildi.

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