Parmak’a af

Trabzonspor'un Galatasaray ile deplasmanda oynadığı maçta Abdullah Avcı, Abdulkadir Parmak'ı oyuna sokmak istemişti. Ancak oyuncu ısınma sırasında izinsiz şekilde olduğu bölümden ayrılarak tribüne çıkmıştı. Avcı da Parmak'ı bu maçta kullanamamıştı. Bu disiplinsiz hareketi sonrasında kadro dışı bırakılan 26 yaşındaki futbolcunun sezon sonunda ayrılması bekleniyordu. Ancak hem teknik direktör Abdullah Avcı hem de camiadan 2 defa özür dileyen Abdulkadir Parmak affedildi. Resmi siteden yapılan açıklamada "Abdullah Avcı ile yaptığı görüşmenin ardından Abdulkadir Parmak affedilmiştir. Sezon başı kampına katılacaktır" denildi.