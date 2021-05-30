Son dakika spor haberi: Trabzonspor'dan Hamsik seferi! Özel maddeler...

Bordo-mavili takım gelecek sezon kadrosunu planlarken Marek Hamsik adı üzerinde özellikle duruyor. Geçtiğimiz sezon Lewis Baker'ın bu görevi yeterince üstlenemediğini düşünen Abdullah Avcı, yönetimden 33 yaşındaki yıldızın mutlaka alınmasını istemişti. Trabzonsporlu idareciler de kariyerini Göteborg'da sürdüren Slovak orta saha oyuncusu için girişimlerini hızlandırmıştı. Yönetimin gelecek hafta İsveç'e bir sefer düzenleyerek Hamsik'in Göteborg'dan çıkış işlemlerini hızlandıracağı öğrenildi. Bordo-mavili kulüp, Hamsik için İsveç'e yapacağı seferde oyuncunun sözleşmesindeki özel maddeleri devreye sokacak. Çıkış işlemleri erkene çekilecek.