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Son dakika spor haberi: 'dan Hamsik seferi! Özel maddeler...

Son dakika spor haberi... gelecek hafta ’e gidecek. Slovak yıldızın ’dan çıkış işlemlerini hızlandıracak. bu transfer üzerinde özellikle duruyor. (TS haberi)

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 30 Mayıs 2021 Pazar 06:50 Güncelleme Tarihi: 30 Mayıs 2021 Pazar 07:02
Son dakika spor haberi: Trabzonspor'dan Hamsik seferi! Özel maddeler...

Bordo-mavili takım gelecek sezon kadrosunu planlarken adı üzerinde özellikle duruyor. Geçtiğimiz sezon 'ın bu görevi yeterince üstlenemediğini düşünen , yönetimden 33 yaşındaki yıldızın mutlaka alınmasını istemişti. Trabzonsporlu idareciler de kariyerini 'da sürdüren Slovak orta saha oyuncusu için girişimlerini hızlandırmıştı. Yönetimin gelecek hafta 'e bir sefer düzenleyerek Hamsik'in Göteborg'dan çıkış işlemlerini hızlandıracağı öğrenildi. Bordo-mavili kulüp, Hamsik için İsveç'e yapacağı seferde oyuncunun sözleşmesindeki özel maddeleri devreye sokacak. Çıkış işlemleri erkene çekilecek.

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