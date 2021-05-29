Son dakika transfer haberi: Lille gözünü Uğurcan Çakır'a dikti! 20 milyon euro...

Daha önce Trabzonspor'dan Yusuf Yazıcı'yı kadrosuna katan ve bu yıl Fransa'da şampiyonluğa ulaşan Lille şimdi de Uğurcan Çakır'ı gözüne kestirdi.

Haber61'de yer alan habere göre kalecisi Mike Maignan'ı 15 milyon euro bedelle İtalyan devi Milan'a gönderen Lille, bu boşluğu potansiyeli yüksek bir isimle doldurmayı hedefliyor. Bu noktada son dönemin parlayan yıldızı Trabzonspor'un kaptanı Uğurcan Çakır'ı hedefine koyan Fransız ekibinin kısa süre içerisinde resmi teklifte bulunması bekleniyor.

Bordo-mavililerin önümüzdeki günlerde başlayacak olan EURO 2020'de A Milli Takım'ın kalesini koruyacak olan Uğurcan Çakır için en az 20 milyon euro bonservis bedeli ve sonraki satıştan pay beklentisi bulunuyor.