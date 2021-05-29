Haberler Trabzonspor Son dakika transfer haberi: Lille gözünü Uğurcan Çakır'a dikti! 20 milyon euro...

Son dakika transfer haberi: gözünü 'a dikti! 20 milyon euro...

Son dakika transfer haberleri... 'da hegemonyasını yıkarak şampiyonluğa ulaşan , kalecisi 'a göndermişti. ekibi gözünü Trabzonspor'un başarılı eldiveni 'a dikti. (TS transfer haberi)

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 29 Mayıs 2021 Cumartesi 10:42 Güncelleme Tarihi: 29 Mayıs 2021 Cumartesi 10:45
Son dakika transfer haberi: Lille gözünü Uğurcan Çakır'a dikti! 20 milyon euro...

Daha önce 'dan 'yı kadrosuna katan ve bu yıl 'da şampiyonluğa ulaşan şimdi de 'ı gözüne kestirdi.

Haber61'de yer alan habere göre kalecisi 'ı 15 milyon euro bedelle devi 'a gönderen Lille, bu boşluğu potansiyeli yüksek bir isimle doldurmayı hedefliyor. Bu noktada son dönemin parlayan yıldızı Trabzonspor'un kaptanı Uğurcan Çakır'ı hedefine koyan ekibinin kısa süre içerisinde resmi teklifte bulunması bekleniyor.

Bordo-mavililerin önümüzdeki günlerde başlayacak olan 'de 'ın kalesini koruyacak olan Uğurcan Çakır için en az 20 milyon euro bonservis bedeli ve sonraki satıştan pay beklentisi bulunuyor.

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