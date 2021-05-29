Haberler Trabzonspor Son dakika transfer haberi: Koita Trabzonspor için gün sayıyor

Son dakika transfer haberi: Koita için gün sayıyor

Son dakika transfer haberi: 'in yeni sezonunda şampiyonluğun en büyük adaylarından olmak isteyen Trabzonspor transfer çalışmalarını hızlandırdı. Kadrosunu ve ile güçlendiren bordo-mavililer bir transferi daha bitirdi. 'da sözleşmesi bitecek olan Koita, Trabzonspor için gün sayıyor.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 29 Mayıs 2021 Cumartesi 06:50
Son dakika transfer haberi: Koita Trabzonspor için gün sayıyor

Teknik direktör Abdullah Avcı'nın özellikle istediği ve Peres'e imza attırıp transfer piyasasına hızlı bir giriş yapan bordo-mavililerde sıra Fode Koita'ya geldi.

Son dakika transfer haberi: Koita Trabzonspor için gün sayıyor

'da gösterdiği başarılı performansın ardından 'un transfer listesine giren ve yapılan görüşmeler neticesinde söz kesilen yıldız oyuncunun işi de resmiyet kazanmak üzere.

Son dakika transfer haberi: Koita Trabzonspor için gün sayıyor

Karadeniz temsilcisi Koita'ya imza attırmak için 31 Mayıs'ı bekliyor. 'yla kontratı resmi olarak bu tarihte son bulacak olan oyuncu ardından şehre gelip kendisini 3 yıllığına Trabzonsporlu yapacak olan sözleşmeyi imzalayacak.

Son dakika transfer haberi: Koita Trabzonspor için gün sayıyor

'dan önce Montpellier, Lens, Le Havre, Caen ve Blackburn formalarını giymişti. 1.86 boyundaki futbolcu yeni sezonda Fırtına için ter dökecek.

Son dakika transfer haberi: Koita Trabzonspor için gün sayıyor

AİLESİYLE TATİLDE

Ailesiyle tatilde olan Koita bireysel olarak çalışmalarını ise aksatmıyor. Sosyal medyadan yaptığı paylaşımlarda sık sık spor salonundan görüntülere yer veren Koita, Fırtına'nın yeni sezon için kadrosuna katacağı 3. yabancı oyuncu olacak.

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