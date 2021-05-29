Son dakika transfer haberi: Koita Trabzonspor için gün sayıyor

Kasımpaşa 'da gösterdiği başarılı performansın ardından Trabzonspor 'un transfer listesine giren ve yapılan görüşmeler neticesinde söz kesilen yıldız oyuncunun işi de resmiyet kazanmak üzere.

Karadeniz temsilcisi Koita'ya imza attırmak için 31 Mayıs'ı bekliyor. Kasımpaşa'yla kontratı resmi olarak bu tarihte son bulacak olan oyuncu ardından şehre gelip kendisini 3 yıllığına Trabzonsporlu yapacak olan sözleşmeyi imzalayacak.