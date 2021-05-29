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Son dakika haberi: Sol şeride Asamoah! ve ile anılmıştı ()

Son dakika transfer haberi: 'i 4. sırada bitiren 'da gelecek sezon hazırlıkları başladı. Son olarak ve 'i kadrosuna katan bordo mavililere Kwadwo Asamoah ismi önerildi.  ile sözleşmesi biteceği için bonservis bedeli olmayan 32 yaşındaki futbolcuda son kararı teknik direktör verecek. İşte tüm detaylar... | Son dakika Trabzonspor haberi ()

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 29 Mayıs 2021 Cumartesi 06:50
Son dakika Trabzonspor haberi: Sol şeride Asamoah! Galatasaray ve Fenerbahçe ile anılmıştı (TS spor haberi)

Yeni sezon için transfere hızlı başlayan ve sol kanat ile sağ bek 'i kadrosuna katan 'a, sol bek mevkii için de menajerler tarafından bir isim geldi.

Sabah'ın haberine göre; Bordo-mavililere bir dönem ve ile de ismi çok anılan Kwadwo Asamoah önerildi. Yönetim kurulu bu öneriyi teknik direktör 'ya iletirken, gelecek cevaba göre 32 yaşındaki oyuncunun transferi için bir hamle yapılabileceği iddia edildi.

kulübüyle sözleşmesi 30 Haziran'da sona erecek olan Asamoah, bu sezon devre arasında transfer olduğu kulübünde sadece 9 maça çıkabildi. Tecrübeli oyuncu, sol bek mevkiinin yanı sıra sol kanat ve merkez orta sahada da görev yapabiliyor.

2012'de 18 milyon Euro bonservisle 'a transfer olan Asamoah, 2018'de ise Inter'e imza attı. Bu sezonun devre arasında Cagliari'ye geldi ve burada 9 maça çıkarken sadece 1 kez 11 başlayabildi.

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