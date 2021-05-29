Satış rekoru bekleniyor

TS Club ve Yatırımlardan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Yalçın Orhan, yeni sezon formalarının çok beğenildiğini belirtti. Orhan; çubuklu, açık mavi ve koyu lacivert üretilecek yetişkin formalarının 299 liradan, çocuk formalarının 279 liradan satışa sunulacağını kaydetti. 2019 yılında 180 bin civarında forma sattıklarını, bu sezon ise sayının 80 binin üzerinde kaldığını belirten Orhan, "Koronavirüs satışları olumsuz etkiledi. Yeni sezon formalarımızdan çok ümitliyiz. İnşallah satış rekoru kırarız" dedi.

YENİ BİR PROJE

Trabzonspor Genel Sekreteri Ömer Sağıroğlu, altyapı ve kiralık oyuncuların durumlarıyla ilgili olarak Fotomaç'a konuştu. Sağıroğlu, "Kiraladığımız futbolculardan 2-3'ü geri dönecek. Gerisi satılacak. Gelecek sezon için U19 Lig'inde ilk 5'e giren takımların 3. Lig'e çıkması için bir planlama var. Biz de bunu destekliyoruz" dedi.