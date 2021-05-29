Haberler Trabzonspor 5 isme veda edildi

5 isme veda edildi

devi, 5 futbolcu ile yollarını ayırdığını duyurdu. Resmi açıklamada "Sözleşmeleri sona eren , , , ve 'ye vermiş oldukları hizmetlerden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki kariyerlerinde başarılar dileriz" denildi.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 29 Mayıs 2021 Cumartesi 06:50
5 isme veda edildi
devi, 5 futbolcu ile yollarını ayırdığını duyurdu. Resmi açıklamada "Sözleşmeleri sona eren , , , ve 'ye vermiş oldukları hizmetlerden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki kariyerlerinde başarılar dileriz" denildi.
SON DAKİKA