5 isme veda edildi

Karadeniz devi, 5 futbolcu ile yollarını ayırdığını duyurdu. Resmi açıklamada "Sözleşmeleri sona eren Kamil Ahmet Çörekçi, Hosseini, Baker, Marlon ve Afobe'ye vermiş oldukları hizmetlerden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki kariyerlerinde başarılar dileriz" denildi.
Karadeniz devi, 5 futbolcu ile yollarını ayırdığını duyurdu. Resmi açıklamada "Sözleşmeleri sona eren Kamil Ahmet Çörekçi, Hosseini, Baker, Marlon ve Afobe'ye vermiş oldukları hizmetlerden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki kariyerlerinde başarılar dileriz" denildi.