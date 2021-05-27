Trabzonspor Gervinho’ya 2 ve Peres’e 3 yıllık imza attırdı | Şov başladı

Fırtına, transfer şova başladı. Bordo-mavililer, önceki gece Trabzon'a getirdiği Parma'nın 33 yaşındaki Fildişili kanadı Gervinho'ya 2, Roma'nın 31 yaşındaki Brezilyalı sağ beki Peres'e ise 3 yıllık resmi imza attırdı. Peres imza sonrası, "Trabzonspor ailesinin parçası olmak gurur verici.

Sorumluluklarımın farkındayım. Saha içinde ve dışında her zaman bu takımın savaşcısı olacağımın sözünü verebilirim. Saha içinde savaşçı ve saha dışında her zaman elinden geleni yapacak kişilerden bir tanesiyim. Bu yıl uzun ve kolay bir yıl olmayacak. Savaşarak, birlikte mücadele ederek, bu ailenin geçmişini de düşündüğümüz zaman sezon boyunca çok büyük başarılara ulaşacağımıza eminim."

GERVINHO: BEN VE EŞİM ÇOK MUTLUYUZ

Gervınho da burada olmaktan dolayı mutlu olduğunu kaydederek şunları söyledi: "Çok fazla konuşmayı seven biri değilim. Saha içinde işimi yaparak konuşmayı tercih eden biriyim. Bu proje inandığım proje. Bu ailenin bir parçası olmaktan mutluluk duyuyorum. Herkese teşekkür etmek istiyorum. Parma kulübüne de transferimde gösterdikleri kolaylık için teşekkür ediyorum. Ben, eşim, ailem burada olmaktan dolayı mutluyuz. Başarılı olacağına inandığımız proje. Takıma yardımcı olmak için buradayım. Takımımın da bana yardımcı olacağını biliyorum. Ben de en iyisi vermek için sonuna kadar mücadele edeceğim. Taraftarımız bundan emin olsun."

GERVINHO'YA YILLIK 2 MİLYON 150 BİN EURO

2 yıllık imza atan Gervinho'nun maliyeti KAP'a açıklandı. Buna göre bordo-mavililer, 33 yaşındaki Fildişili kanada her sene için 1.5 milyon euro garanti para ve 650 bin euro imza parası ödenecek. Yani tecrübeli futbolcu her sene 2 milyon 150 bin Euro alacak. Menajerine de garanti ücretin yüzde 10'u verilecek.

PERES'E YILLIK 1.7 MİLYON EURO

Trabzonspor, Bruno Peres ile 3 yıllık anlaşmaya vardığını KAP'a bildirdi. Bordo-mavili kulüp, serbest statüde bulunan oyuncuya her bir yıl 1 milyon 200'şer bin euro olmak üzere toplam 3 yıl için 3 milyon 600 bin euro garanti ücret ödeyecek. Ayrıca, futbolcuya her bir sezon için 500 bin euro imza ücreti ödenecek. Futbolcuya ödenecek yıllık garanti ücretin yüzde 10'u da menajere verilecek.

PARMA KOLAYLIK SAĞLADI

Gervınho'nun transferinde Parma'nın kolaylık sağladığını da kaydeden Ağaoğlu, açıklamalarını şöyle sürdürdü: "Özellikle Gervinho'nun transferinde, bize her türlü kolaylığı sağladığı ve kendi oyuncusunun da lisansını serbest bıraktığından dolayı Parma kulübüne çok teşekkür ediyoruz. Kulübümüzün oyuncusu Kucka'yı da bundan iki sene önce Parma kulübüne satmıştık."

SAVAŞA HAZIR OLSUNLAR

İmza töreninde konuşan Başkan Ahmet Ağaoğlu, bu sene transfer sezonuna biraz erken başladıklarını belirtti. Ağaoğlu, "Gervinho ve Peres'le yaklaşık bir buçuk ay süren görüşmeler yaptık. Onlar bizi terletti, biz de onları terlettik. Şimdi ülkelerine gidecekler, tatillerini yapacaklar. Ama dönüp geldikleri zaman onları çok büyük bir savaş, çok büyük bir mücadele bekliyor. Türkiye Süper Lig'i diğer liglere benzemiyor. Mücadele katsayısının son derece yüksek olduğu bir lig. Savaşa hazır olmalarını istiyorum" dedi.