Haberler Trabzonspor Son dakika spor haberleri: Transfer gerçekleşiyor! Emirhan Aydoğan Trabzonspor'a 'evet' dedi

Son dakika spor haberleri: Transfer gerçekleşiyor! Aydoğan 'a 'evet' dedi

ve transferlerini resmen duyuran 'un durmaya niyeti yok... Teknik direktör 'nın raporuna göre çalışmalarına tam gaz devam devam eden bordo-mavililer, 'un genç yıldızı Aydoğan'ı kadrosuna katmak için ısrarını sürdürüyor. 23 yaşındaki oyuncunun Trabzonspor'a 'evet' dediği ve kulüplerin anlaşmasını beklediği bildirildi.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 27 Mayıs 2021 Perşembe 16:21
Son dakika spor haberleri: Transfer gerçekleşiyor! Emirhan Aydoğan Trabzonspor'a 'evet' dedi

. Lig'de formasıyla gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Aydoğan, 'un radarında bulunuyor. Bordo-mavililer, teknik direktör 'nın istediği genç oyuncuyu kadrosuna katmak için Bursaspor'un kongresini bekliyor.

PAZARLIKLAR BAŞLAYACAK!
Trabzonspor Başkanı 5 Haziran'daki kongre sonrası göreve gelecek yeni başkanla pazarlığı yapacak.

EMİRHAN 'EVET' DEDİ!
yerel basınına göre Emirhan, Fırtına'ya prensipte 'evet' dedi. Oyuncuyla anlaşma sağlanmış olması, bordo-mavililerin bu transferde elini güçlendiriyor.

Geçtiğimiz sezon Bursaspor formasıyla Spor Toto 1. Ligde 30 maçta forma giyen Emirhan Aydoğan, 7 gol ve 4 asistlik performans sergiledi. 23 yaşındaki oyuncunun yeşil-beyazlı ekiple sözleşmesi 2024 yılında sona erecek.

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