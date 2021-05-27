Son dakika spor haberleri: Transfer gerçekleşiyor! Emirhan Aydoğan Trabzonspor'a 'evet' dedi

Spor Toto 1. Lig'de Bursaspor formasıyla gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Emirhan Aydoğan, Trabzonspor'un radarında bulunuyor. Bordo-mavililer, teknik direktör Abdullah Avcı'nın istediği genç oyuncuyu kadrosuna katmak için Bursaspor'un kongresini bekliyor.

PAZARLIKLAR BAŞLAYACAK!

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu 5 Haziran'daki kongre sonrası göreve gelecek yeni başkanla Emirhan Aydoğan pazarlığı yapacak.

EMİRHAN 'EVET' DEDİ!

Trabzon yerel basınına göre Emirhan, Fırtına'ya prensipte 'evet' dedi. Oyuncuyla anlaşma sağlanmış olması, bordo-mavililerin bu transferde elini güçlendiriyor.

Geçtiğimiz sezon Bursaspor formasıyla Spor Toto 1. Ligde 30 maçta forma giyen Emirhan Aydoğan, 7 gol ve 4 asistlik performans sergiledi. 23 yaşındaki oyuncunun yeşil-beyazlı ekiple sözleşmesi 2024 yılında sona erecek.