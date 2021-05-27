Haberler Trabzonspor Hamsik'e göz koydu!

Hamsik'e göz koydu!

Bordo-mavili takım, ile sözleşmesi 30 Ağustos’ta sona erecek 33 yaşındaki orta sahanın transferini erkenden bitirerek orta sahadaki arayışı sonlandırmak istiyor

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 27 Mayıs 2021 Perşembe 06:50
Hamsik'e göz koydu!
Transfer çalışmalarına aralıksız sürdüren 'da, sürpriz bir şekilde gündeme gelen için hareketli dakikalar yaşanmaya başladı. ile sözleşmesi 30 Ağustos'ta bitecek 33 yaşındaki orta saha takımından ayrılmayı planlıyor. Slovak yıldızla temasa geçen yönetim de bu transferi erkenden bitirerek orta saha için devam eden tecrübeli oyuncu arayışını sonuçlandırmak istiyor. 1.83 boyundaki futbolcu dışında orta saha için 'ün Arjantinli orta sahası ile de temaslar sürüyor.
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