Haberler Trabzonspor Fırtına değer kazandı

Fırtına değer kazandı

Transfermarkt’a göre, bordo-mavili takımın güncel piyasa değeri 6 milyon 100 bin euro artarak 91 milyon euro’ya çıktı. Üstelik bu rakama sözleşmesi biten oyuncular dahil değil.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 27 Mayıs 2021 Perşembe 06:50
Fırtına değer kazandı
Dünyaca ünlü futbol veri sitesi Transfermarkt'taki son güncellemeye göre; bordo-mavililerde sözleşmeleri sona eren isimlerin dışında 8 oyuncunun piyasa değerinde toplamda 6 milyon 100 bin euro'luk artış oldu. 5 oyuncu değer kaybı yaşadı, 11 isim sabit kaldı. 'in en değerli oyuncusu konumunda yer alan , değerini 16 milyondan 19 milyon euro'ya çıkardı. Bakasetas 6.5 milyondan 7 milyon euro'ya, 6.5 milyondan 7 milyon euro'ya, 5 milyondan 5.5 milyon euro'ya, 4.2 milyondan 4.8 milyon euro'ya, 3.3 milyondan 3.5 milyon euro'ya, 2.8 milyondan 3 milyon euro'ya, 1.2 milyon euro'dan 1.8 milyon euro'ya yükseltti.
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