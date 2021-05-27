Haberler Trabzonspor 11 isim sabit kaldı

11 isim sabit kaldı

11 oyuncunun değerlerinde değişiklik yaşanmadı. Abdülkadir Ömür 8.5, Djaniny 5, 2, Hüseyin 1.4 milyon euro, Erce 400 bin euro ve genç oyuncular 250 bin euro, 100 bin euro, 100 bin euro, , ile ise 50'şer bin euro'luk değerlerini korudu.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 27 Mayıs 2021 Perşembe 06:50
11 isim sabit kaldı

11 oyuncunun değerlerinde değişiklik yaşanmadı. Abdülkadir Ömür 8.5, Djaniny 5, 2, Hüseyin 1.4 milyon euro, Erce 400 bin euro ve genç oyuncular 250 bin euro, 100 bin euro, 100 bin euro, , ile ise 50'şer bin euro'luk değerlerini korudu.

5 futbolcu değer kaybetti

5 oyuncunun piyasa değerinde ise toplamda 1 milyon 675 bin euro'luk düşüş yaşandı. Nwakaeme'nin değeri 5.5 milyondan 5 milyon euro'ya, Abdulkadir Parmak'ın değeri 3.8'den 3 milyon euro'ya, 'nın değeri 2.2'den 1.9 milyon euro'ya, Trondsen'in değeri 750 binden 700 bin euro'ya ve genç oyuncu Safa Kınalı'nın değeri ise 200 bin euro'dan 175 bin euro'ya geriledi.

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