11 isim sabit kaldı

11 oyuncunun değerlerinde değişiklik yaşanmadı. Abdülkadir Ömür 8.5, Djaniny 5, Flavio 2, Hüseyin 1.4 milyon euro, Erce 400 bin euro ve genç oyuncular Arda Akbulut 250 bin euro, Hakan Yeşil 100 bin euro, Faruk Can Genç 100 bin euro, Atakan Gündüz, Ahmetcan Kaplan ile Süleyman Cebeci ise 50'şer bin euro'luk değerlerini korudu.

5 futbolcu değer kaybetti

5 oyuncunun piyasa değerinde ise toplamda 1 milyon 675 bin euro'luk düşüş yaşandı. Nwakaeme'nin değeri 5.5 milyondan 5 milyon euro'ya, Abdulkadir Parmak'ın değeri 3.8'den 3 milyon euro'ya, Yunus Mallı'nın değeri 2.2'den 1.9 milyon euro'ya, Trondsen'in değeri 750 binden 700 bin euro'ya ve genç oyuncu Safa Kınalı'nın değeri ise 200 bin euro'dan 175 bin euro'ya geriledi.