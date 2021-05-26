Trabzonspor için 3 iddia birden

Dış basın Trabzonspor için üç iddia birden ortaya attı. Nijerya basını bordo-mavili takımın Galatasaray'da kiralık forma giyen Onyekuru'yu kadrosuna katmak için ciddi şekilde girişimde bulunduğunu yazdı. Cimbom'un alamaması durumunda 23 yaşındaki sol kanadın Fırtına'yı tercih edebileceği vurgulandı. İngiliz basını en son Middlesbrough'da forma giyen 32 yaşındaki Kongolu kanadın Trabzonspor'a veya Sivasspor'a gidebileceğini yazdı. Romanya basını da Karadeniz devinin, 26 yaşındaki 10 numara Tanase için Steaua Bükreş'e teklifte bulunduğunu duyurdu.