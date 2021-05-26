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Trabzonspor için 3 iddia birden

, Tanase ve Bolasie Trabzonspor kulübüne önerildi.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 26 Mayıs 2021 Çarşamba 06:50
Trabzonspor için 3 iddia birden
Dış basın Trabzonspor için üç iddia birden ortaya attı. Nijerya basını bordo-mavili takımın 'da kiralık forma giyen Onyekuru'yu kadrosuna katmak için ciddi şekilde girişimde bulunduğunu yazdı. Cimbom'un alamaması durumunda 23 yaşındaki sol kanadın 'yı tercih edebileceği vurgulandı. İngiliz basını en son Middlesbrough'da forma giyen 32 yaşındaki Kongolu kanadın Trabzonspor'a veya 'a gidebileceğini yazdı. basını da Karadeniz devinin, 26 yaşındaki 10 numara Tanase için 'e teklifte bulunduğunu duyurdu.
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