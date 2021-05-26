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Son dakika Transfer haberleri | 'da flaş Djaniny gelişmesi!

Spor Toto 'i 4. sırada tamamlayan 'da, sezon başında transfer edilen Djaniny performansıyla göz doldurdu. kulüplerinin yakın ilgisinin bulunduğu golcü futbolcu ile ilgili flaş gelişmeler yaşandı. İşte detaylar...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 26 Mayıs 2021 Çarşamba 13:34
Son dakika Transfer haberleri | Trabzonspor'da flaş Djaniny gelişmesi!

ve 'i kadrosuna katan bir yandan da satılacak oyuncularla ilgili çalışmalar yürütüyor.

Sezon başında 'ın takımından transfer edilen hakkında gelişmeler yaşanıyor.

SORUNLAR VAR

Goal'ün Arapça edisyonundan muhabir 'ın verdiği bilgilere göre, 30 yaşındaki oyuncunun menajeri Al Ahli ile Djaniny arasında devam eden sorunları çözüme kavuşturmak için 'ne (oyuncular ve kulüpler arasındaki anlaşmazlıkları müzakere eden resmi kurum) başvurdu.

Kulübün, Yeşil Burunlu oyuncuya 5.7 milyon euro + 500 bin euro ceza olmaz üzere toplamda 6 milyon 200 bin euro borcu var. Golcü oyuncunun, Suudi Arabistan'a dönmeden önce Al Ahli ile olan sorunlarını çözmesi gerekiyor.

KIŞ AYLARINDA RESMİ GÖRÜŞMELER YAPILDI

Djaniny, menajeri tarafından hem 'a hem de 'e teklif edildi ancak henüz kulüpler arasında resmi bir görüşme gerçekleşmedi.

Al Hilal ile Trabzonspor, devre arası transfer döneminde bir anlaşmaya varmasına rağmen daha sonra bu mutabakat bozuldu.

Trabzonspor oyuncunun takımdan ayrılmasına, sezonu bordo - mavili takımda kiralık olarak tamamlaması şartını öne sürdü. Suudi kulüp bunu kabul etmeyince görüşmeler sona erdi.

DJANINY BU SEZON NE YAPTI?

Trabzonspor formasıyla 'de 30 karşılaşmada forma giyen başarılı oyuncu bu maçlarda sekiz gol atarken bir kez de asist yaptı.

Djaniny, maçında da bir gol ve bir asistlik bir performans göstermişti.

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