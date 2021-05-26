Müthiş karşılama

Transfer harekatını sürdüren Trabzonspor, iki yeni takviyesini dün Trabzon'a getirdi. Daha önce her konuda anlaşmaya varılan İtalyan ekiplerinden Parma'nın 33 yaşındaki Fildişili kanadı Gervinho ve Roma'dan 31 yaşındaki Brezilyalı sağ beki Peres dün 19.45'te Türkiye'ye ayak bastı. İki yıldız, taraftarın yaktığı meşalelerle coşkuyla karşılandı. Gervinho ve Peres, sevgi selinden adeta şoka uğradı. Sağlık kontrolünden geçecek Gervinho 2, Peres ise 3 yıllık resmi imzayı atacak. Tören birkaç gün içinde gerçekleştirilecek.

TARAFTAR HEP BÖYLE Mİ?

Yeni transferler Gervinho ve Peres, kendilerini karşılamaya gelen taraftardan çok etkilendi. İki yıldızın, bordo-mavili kulübün yetkililerine "Taraftarlar hep böyle mi?", "Bu coşku tribünde de yaşanıyor mu?" gibi sorular sorduğu öğrenildi.



Baş mevkii sağ bek olan Brezilyalı oyuncu; Guarani Futebol Clube (SP), Sao Paulo, Santos, Torino ve Roma kulüplerinde görev yaptı. 106 maçta sağ bekte forma giyerken 7 gol ve 11 asist ile oynadı. Orta saha sağ 89 maç 8 gol 13 asist, orta saha sol 21 maçta 2 gol ve 2 asist, sol bek 9 maç, sağ kanat 2 maç ve sol kanatta ise 1 maç istatistiklerine yansıdı.

Fildişi Sahilli oyuncu; Arsenal, Roma, Lille, Le Mans, Beveren, Hebei ve Parma'da oynadı. 86 maçta da milli formayla 23 gole imza attı. Gervinho kulüp kariyerinde ise 174 maçta sol kanat oynayıp 37 gol ve 35 asist yaptı. 151 maçta forma giydiği sağ kanatta ise 53 gol ve 28 asistle dikkat çekti. Santrforda ise 48 kez oynarken, 13 gole ve 11 asiste imza attı. Forvet arkası oynadığı 5 karşılaşmada ise üç gol ve bir asist istatistiğine ulaştı.