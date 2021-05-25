Son dakika TS haberleri | Trabzonspor'a dünya yıldızı! Bedelsiz geliyor

Trabzonsopor için transfer iddialarının ardı arkası kesilmiyor. Bu iddialardan birisi de Slovakya medyasından geldi. Yapılan haberlerde, şu anda İsveç'in Göteborg takımında forma giyen Marek Hamsik'in Trabzonspor ile görüştüğü ileri sürüldü.

Haberin detayında, "Marek'ın, Göteborg ile sözleşmesi 30 Ağustos'ta sona eriyor. Orada kalmak istemiyor. Birçok takımla temasta ancak bunların içinde en ciddi olanı Trabzonspor. Şartlarda anlaşma sağlanırsa yeni sezon kariyerine Türkiye'de devam edecek" bilgileri verildi.



Napoli'nin ardından Çin'e giden ancak burada fazla kalmayan Hamsik, 8 Mart'ta İsveç'in Göteborg takımına imza attı.



33 yaşındaki Slovak orta saha, burada 6 maça çıktı, 1 gol attı 1 de asist yaptı.