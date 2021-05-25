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Son dakika haberleri | 'a dünya yıldızı! Bedelsiz geliyor

'i 4. sırada tamamlayan , gelecek sezon için hazırlıklarına başladı. Teknik direktör 'nın istekleri doğrultusunda hareket eden yönetim, kancayı 'e taktı. ile sözleşmesi sona erecek olan Slovak yıldız, kontratını da yenilememe kararı aldı. İşte detaylar...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 25 Mayıs 2021 Salı 11:51
Son dakika TS haberleri | Trabzonspor'a dünya yıldızı! Bedelsiz geliyor

için transfer iddialarının ardı arkası kesilmiyor. Bu iddialardan birisi de medyasından geldi. Yapılan haberlerde, şu anda 'in takımında forma giyen 'in ile görüştüğü ileri sürüldü.

Haberin detayında, "Marek'ın, Göteborg ile sözleşmesi 30 Ağustos'ta sona eriyor. Orada kalmak istemiyor. Birçok takımla temasta ancak bunların içinde en ciddi olanı Trabzonspor. Şartlarda anlaşma sağlanırsa yeni sezon kariyerine 'de devam edecek" bilgileri verildi.

'nin ardından 'e giden ancak burada fazla kalmayan Hamsik, 8 Mart'ta İsveç'in Göteborg takımına imza attı.

33 yaşındaki Slovak orta saha, burada 6 maça çıktı, 1 gol attı 1 de asist yaptı.

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