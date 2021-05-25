Haberler Trabzonspor Son dakika transfer haberleri: Trabzonspor'dan golcü harekatı! İşte listedeki 3 isim

Son dakika transfer haberleri: 'dan golcü harekatı! İşte listedeki 3 isim

Santrfor transferine öncelik veren operasyonu sürdürüyor. ile her konuda anlaşmaya varan bordo-mavililerin golcü takviyesinde durmaya niyeti yok. defterini kapatan , listesine 3 yıldız futbolcuyu aldı. İşte o isimler ve transfer gelişmesinin detayları...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 25 Mayıs 2021 Salı 11:10
Son dakika transfer haberleri: Trabzonspor'dan golcü harekatı! İşte listedeki 3 isim

, Süper Lig'de tamamlanan sezonda en büyük eksilik yaşadığı mevkilerden biri olan forvet hattını yeni sezon öncesi güçlendirmek için çalışmalarını sürdürüyor.

Son dakika transfer haberleri: Trabzonspor'dan golcü harekatı! İşte listedeki 3 isim

Bu noktada öncelikli transfer hedefi olarak belirlediği Parma'dan için haftalar öncesinden temaslarını başlatan bordo-mavililer, 28 yaşındaki oyuncunun yüksek maliyeti nedeniyle İtalyan ekibi ile anlaşma sağlayamadı.

Son dakika transfer haberleri: Trabzonspor'dan golcü harekatı! İşte listedeki 3 isim

Cornelius defterini kapatan Karadeniz ekibi, listesindeki diğer alternatif isimlere yöneldi.

Son dakika transfer haberleri: Trabzonspor'dan golcü harekatı! İşte listedeki 3 isim

3 ADAY BELİRLENDİ!
Cornelius transferinden vazgeçen 'un, serbest statüde yer alan 31 yaşındaki Tiquinho Soares, Villarreal'dan 34 yaşındaki deneyimli santrfor Carlos Bacca ve 30 Haziran'da Monaco'yla sözleşmesi sona erecek 31 yaşındaki Stevan Jovetic'i gündemine aldığı iddia edildi.

Son dakika transfer haberleri: Trabzonspor'dan golcü harekatı! İşte listedeki 3 isim

Forvet hattına deneyimli bir isim transfer etmek isteyen bordo-mavililerin, ayrıca daha genç ve atletik bir santrforu da kadrosuna katmak istediği kaydedildi.

Son dakika transfer haberleri: Trabzonspor'dan golcü harekatı! İşte listedeki 3 isim

LEIPZIG, SORLOTH İÇİN İLK TRABZONSPOR'UN KAPSINI ÇALMAK ZORUNDA
Bu arada 'dan sezon başında Bundesliga ekiplerinden Leipzig'e transfer olan ve bu transfer döneminde yeniden bordo-mavili takımın gündemine gelen Alexander Sörloth için de öncelik Trabzonspor'da bulunuyor.

Son dakika transfer haberleri: Trabzonspor'dan golcü harekatı! İşte listedeki 3 isim

25 yaşındaki Norveçli golcünün Türkiye'ye kiralık veya kesin transferinde, sözleşmesinde yer alan maddeye göre Leipzig kulübü ilk olarak oyuncuyu 'a teklif etmek zorunda.

Son dakika transfer haberleri: Trabzonspor'dan golcü harekatı! İşte listedeki 3 isim

Bordo-mavili kulübün başkanı Ahmet Ağaoğlu da konuyla ilgili yaptığı açıklamada, Sörloth'un geleceğiyle ilgili kararı kulübünün vereceği, buna göre şartları ve bu transferi konuşmanın doğru olacağını söyledi.

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