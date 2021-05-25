Son dakika transfer haberleri: Trabzonspor'dan golcü harekatı! İşte listedeki 3 isim

25 yaşındaki Norveçli golcünün Türkiye'ye kiralık veya kesin transferinde, sözleşmesinde yer alan maddeye göre Leipzig kulübü ilk olarak oyuncuyu Trabzonspor 'a teklif etmek zorunda.

Bordo-mavili kulübün başkanı Ahmet Ağaoğlu da konuyla ilgili yaptığı açıklamada, Sörloth'un geleceğiyle ilgili kararı kulübünün vereceği, buna göre şartları ve bu transferi konuşmanın doğru olacağını söyledi.