Son dakika Trabzonspor transfer haberi: Trabzonspor'un yeni yıldızları Bruno Peres ve Gervinho Trabzon'a indi

Spor Toto Süper Lig'in yeni sezonu için transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor Bruno Peres ve Gervinho ile anlaşma sağlamıştı.
Bordo-mavililerin yeni yıldızları Trabzon'a indi.
SÖZLEŞMEYİ YENİ FORMAYLA İMZALAYACAKLAR
Fırtına'nın 2 yeni transferi yeni sezon formalaarıyla kendilerini Trabzonspor'a bağlayan sözleşmeye imza atacaklar.
İŞTE SÖZLEŞME DETAYLARI
2 futbolcu önce sağlık kontrolünden geçirilecek. Ardından da imza töreni yapılacak.
Başkan Ahmet Ağaoğlu'nun katılacağı törende Gervinho ile 2, Peres'le de 3 yıllık resmi mukavele imzalanacak.