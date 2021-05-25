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Son dakika transfer haberi: Trabzonspor'un yeni yıldızları ve 'a indi

Son dakika transfer haberi: Spor Toto Süper Lig'in yeni sezonu için transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor ve ile anlaşma sağlamıştı. Bordo-mavililerin yeni yıldızları 'a indi.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 25 Mayıs 2021 Salı 20:12 Güncelleme Tarihi: 25 Mayıs 2021 Salı 20:39
Son dakika Trabzonspor transfer haberi: Trabzonspor'un yeni yıldızları Bruno Peres ve Gervinho Trabzon'a indi

Spor Toto Süper Lig'in yeni sezonu için transfer çalışmalarını sürdüren ve ile anlaşma sağlamıştı.

Bordo-mavililerin yeni yıldızları 'a indi.

SÖZLEŞMEYİ YENİ FORMAYLA İMZALAYACAKLAR

'nın 2 yeni transferi yeni sezon formalaarıyla kendilerini Trabzonspor'a bağlayan sözleşmeye imza atacaklar.

İŞTE SÖZLEŞME DETAYLARI

2 futbolcu önce sağlık kontrolünden geçirilecek. Ardından da imza töreni yapılacak.

Başkan Ahmet Ağaoğlu'nun katılacağı törende Gervinho ile 2, Peres'le de 3 yıllık resmi mukavele imzalanacak.

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