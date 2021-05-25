Son dakika Trabzonspor transfer haberi: Trabzonspor'un yeni yıldızları Bruno Peres ve Gervinho Trabzon'a indi

Spor Toto Süper Lig'in yeni sezonu için transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor Bruno Peres ve Gervinho ile anlaşma sağlamıştı.

Bordo-mavililerin yeni yıldızları Trabzon'a indi.

SÖZLEŞMEYİ YENİ FORMAYLA İMZALAYACAKLAR

Fırtına'nın 2 yeni transferi yeni sezon formalaarıyla kendilerini Trabzonspor'a bağlayan sözleşmeye imza atacaklar.

İŞTE SÖZLEŞME DETAYLARI

2 futbolcu önce sağlık kontrolünden geçirilecek. Ardından da imza töreni yapılacak.

Başkan Ahmet Ağaoğlu'nun katılacağı törende Gervinho ile 2, Peres'le de 3 yıllık resmi mukavele imzalanacak.