Haberler Trabzonspor Son dakika Trabzonspor transfer haberi: Galatasaray'ın yıldızı Trabzonspor'a! Abdullah Avcı'nın kararı bekleniyor

Son dakika transfer haberi: 'ın yıldızı Trabzonspor'a! 'nın kararı bekleniyor

Son dakika transfer haberi: 'i 4. sırada tamamlayan Trabzonspor yeni sezon kadro çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor. Gelecek sezon önderliğinde şampiyonluk yaşamak isteyen bordo-mavililer transfer bombalarını peş peşe patlatmayı hedefliyor. Fırtına'da son olarak gündeme gelen isin, ile kiralık sözleşmesi biten yıldız futbolcu oldu. İşte o isim ve transferde son gelişmeler...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 25 Mayıs 2021 Salı 18:06
Son dakika Trabzonspor transfer haberi: Galatasaray'ın yıldızı Trabzonspor'a! Abdullah Avcı'nın kararı bekleniyor

'i 4. sırada tamamlayan 'da çalışmalar tüm hızıyla sürüyor.

Son dakika Trabzonspor transfer haberi: Galatasaray'ın yıldızı Trabzonspor'a! Abdullah Avcı'nın kararı bekleniyor

Gelecek sezonun kadro planlaması için kolları sıvayan yönetimi, iki ismin transferini bitirmek için harekete geçti.

Son dakika Trabzonspor transfer haberi: Galatasaray'ın yıldızı Trabzonspor'a! Abdullah Avcı'nın kararı bekleniyor

Bordo-mavililer gelecek sezonun hücum hattını şekillendirmek için birçok isim ile temas halinde.

Son dakika Trabzonspor transfer haberi: Galatasaray'ın yıldızı Trabzonspor'a! Abdullah Avcı'nın kararı bekleniyor

BRUNO PERES VE GERVINHO TAMAM

Roma'dan Bruno Peres ve Parma'dan Gervinho ile anlaşma sağlayan bordo-mavililere sürpriz bir transfer önerisi geldi.

Son dakika Trabzonspor transfer haberi: Galatasaray'ın yıldızı Trabzonspor'a! Abdullah Avcı'nın kararı bekleniyor

ile kiralık sözleşmesi biten futbolcu Fırtına'ya önerildi. İşte detaylar...

Son dakika Trabzonspor transfer haberi: Galatasaray'ın yıldızı Trabzonspor'a! Abdullah Avcı'nın kararı bekleniyor

A Spor muhabiri Yunus Emre Sel'in aktardığı son dakika bilgisine göre 'da sezonu kiralık olarak tamamlayan Onyekuru bordo-mavili kulübe önerildi.

Son dakika Trabzonspor transfer haberi: Galatasaray'ın yıldızı Trabzonspor'a! Abdullah Avcı'nın kararı bekleniyor

Gelecek sezon şampiyonluk yarışında yer almak isteyen Fırtına'da Onyekuru ile ilgili son kararı Avcı verecek.

Son dakika Trabzonspor transfer haberi: Galatasaray'ın yıldızı Trabzonspor'a! Abdullah Avcı'nın kararı bekleniyor

cephesinden Onyekuru'nun menajerine henüz yanıt verilmedi.

Son dakika Trabzonspor transfer haberi: Galatasaray'ın yıldızı Trabzonspor'a! Abdullah Avcı'nın kararı bekleniyor

Transferin gerçekleştirilmesi için Avcı'nın kararı bekleniyor.

Son dakika Trabzonspor transfer haberi: Galatasaray'ın yıldızı Trabzonspor'a! Abdullah Avcı'nın kararı bekleniyor

Devre arasında 'a katılan yıldız futbolcu çıktığı 14 karşılaşmada takımına 5 gol 4 asistlik katkı sağlamıştı.

Son dakika Trabzonspor transfer haberi: Galatasaray'ın yıldızı Trabzonspor'a! Abdullah Avcı'nın kararı bekleniyor

Güncel piyasa değeri 7 milyon Euro olan Nijeryalı futbolcunun kulübü Monaco ile 2024 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

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