Haberler Trabzonspor Son dakika transfer haberi: Abdullah Avcı istediği oyuncu profilini yönetime sundu!

Son dakika transfer haberi: istediği oyuncu profilini yönetime sundu!

Son dakika transfer haberleri... 'de sezonu 4. sırada tamamlayan Trabzonspor'da teknik direktör , yeni sezon öncesi maliyeti çok yüksek olmayan ancak potansiyeli bulunan genç isimleri istiyor. ( transfer haberi)

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 24 Mayıs 2021 Pazartesi 11:24 Güncelleme Tarihi: 24 Mayıs 2021 Pazartesi 11:32
Son dakika transfer haberi: Abdullah Avcı istediği oyuncu profilini yönetime sundu!
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'da teknik direktör 'nın dokunuşu asıl bu sezon kendisini hissettirecek. 'nde yer alan habere göre sezon içinde göreve gelen ve mevcut kadroyla hareket etmek durumunda kalan Avcı yeni sezon planlamasında aktif olarak görev alıyor.

Raporunu yönetime sunan ve genç, savaşçı ve yarışmacı bir takım isteyen Avcı, yıldızların ön plana çıktığı değil bütün futbolcuların takım oyunu sergilediği bir ekip hayal ediyor. Gittiği her yerde bu tarzını sürdüren başarılı teknik adam Trabzonspor'da da aynı çizgisini sürdürmek eğiliminde.

Altyapıya da büyük değer veren ve bu yönde çalışmalarıyla da yönetimin beğenisini kazanan Avcı, kulüp içerisinde kolej havası olsun istiyor. Oyunun iki yönünü de oynayacak rekabetçi bir ekip için kolları sıvayan , maliyeti çok yüksek olmayan ancak potansiyeli bulunan genç isimleri yönetime öneriyor. Ekonomik durumu düşünerek hareket etmesi de ayrıca takdir görüyor.

Büyük oranda ayrılığı söz konusu olan , ve 'nin yerine alınacak alternatif isimler ise hazırda bekletiliyor.

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