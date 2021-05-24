Haberler Trabzonspor Son dakika spor haberleri: Trabzonspor'da transfer uçağı Andreas Cornelius'u bekliyor!

Son dakika spor haberleri: 'da transfer uçağı 'u bekliyor!

'da ve 'i 'ye getirecek olan transfer uçağının bir misafiri daha olabilir... Bordo-mavililerin, forması giyen Danimarkalı golcü 'u da aynı uçakla Türkiye'ye getirmek istediği öğrenildi.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 24 Mayıs 2021 Pazartesi 06:50
Son dakika spor haberleri: Trabzonspor'da transfer uçağı Andreas Cornelius'u bekliyor!

Süper Lig'de sezon devam ederken 'un hocası Abdullah Avcı sık sık kadro derinliğini ve kalitesini artırmaları gerektiğini vurgulamıştı. Deneyimli hoca, camiaya haftalar öncesinden mesajlar göndererek transferlerin yaşına değil, kalitesine bakılması gerektiğini de istemişti.

Son dakika spor haberleri: Trabzonspor'da transfer uçağı Andreas Cornelius'u bekliyor!

Bordo-mavililer sezon devam ederken başlattıkları İtalya seferinde istedikleri 3 oyuncudan 2'sini renklerine bağladılar. Sağ beke Roma ile yollarını ayıran dahil edildi, hücum hattı da ile zenginleştirildi.

Son dakika spor haberleri: Trabzonspor'da transfer uçağı Andreas Cornelius'u bekliyor!

'un beklediği bir isim daha var: Danimarkalı .

Son dakika spor haberleri: Trabzonspor'da transfer uçağı Andreas Cornelius'u bekliyor!

BU HAFTA GELİYORLAR
Karadeniz temsilcisinin renklerine bağladığı 31 yaşındaki sağ bek ile 33'lük bu hafta içerisinde Trabzon'a gelecekler. Bordo-mavili kulüple resmi imzaları attıktan sonra tatile çıkacaklar.

Son dakika spor haberleri: Trabzonspor'da transfer uçağı Andreas Cornelius'u bekliyor!

ile 3 yıllık sözleşme imzalanacak. 'nun ise 2 yıllık kontratın altına imza atacağı öğrenildi. , Abdullah Avcı'nın çok istediği için de hem kulübüne hem de oyuncuya baskısını artırdı.

Son dakika spor haberleri: Trabzonspor'da transfer uçağı Andreas Cornelius'u bekliyor!

Kıran kırana pazarlıklar devam ederken şimdi merak edilen İtalya'ya, ve 'yu almaya giden uçağa Vikingi de binecek mi?

Son dakika spor haberleri: Trabzonspor'da transfer uçağı Andreas Cornelius'u bekliyor!

GERVINHO BEĞENİLDİ
Bordo-mavili ekibin yeni transferi dün ile son maçına çıktı. Sarı-lacivertlilerin Sampdoria'ya 3-0 kaybettiği mücadelede forma giyen 33 yaşındaki oyuncu çalımlarıyla göz doldurdu.

Son dakika spor haberleri: Trabzonspor'da transfer uçağı Andreas Cornelius'u bekliyor!

İTALYA'NIN EN İYİSİ
bir kategoride Çizme futbolunun zirvesinde. 28 yaşındaki oyuncu maç başına 5.1 gibi akılalmaz bir hava topu kazanma yüzdesine sahip. Abdullah Avcı'nın Başakşehir'den beri sisteminde de bu tip uzun forvet oyuncularıyla oyunu rahatlatmak var.

Son dakika spor haberleri: Trabzonspor'da transfer uçağı Andreas Cornelius'u bekliyor!

TAM BİR KULE
Abdullah Avcı'nın transferinde ısrarcı olmasının sebebi Danimarkalı oyununun birçok farklı taktiğe uyması. 28 yaşındaki forvet 1.93'lük boyuyla tam bir kule. Hava toplarına hakim olan Viking, ayaklarını da iyi kullanabiliyor.

Yunus Emre SEL

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