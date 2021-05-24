Son dakika spor haberleri: Trabzonspor'da transfer uçağı Andreas Cornelius'u bekliyor!

BU HAFTA GELİYORLAR Karadeniz temsilcisinin renklerine bağladığı 31 yaşındaki sağ bek Bruno Peres ile 33'lük Gervinho bu hafta içerisinde Trabzon'a gelecekler. Bordo-mavili kulüple resmi imzaları attıktan sonra tatile çıkacaklar.

Bruno Peres ile 3 yıllık sözleşme imzalanacak. Gervinho'nun ise 2 yıllık kontratın altına imza atacağı öğrenildi. Trabzonspor, Abdullah Avcı'nın çok istediği Andreas Cornelius için de hem Parma kulübüne hem de oyuncuya baskısını artırdı.