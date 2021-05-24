Son dakika spor haberleri: Trabzonspor'da transfer uçağı Andreas Cornelius'u bekliyor!

Süper Lig'de sezon devam ederken Trabzonspor'un hocası Abdullah Avcı sık sık kadro derinliğini ve kalitesini artırmaları gerektiğini vurgulamıştı. Deneyimli hoca, camiaya haftalar öncesinden mesajlar göndererek transferlerin yaşına değil, kalitesine bakılması gerektiğini de istemişti.
Bordo-mavililer sezon devam ederken başlattıkları İtalya seferinde istedikleri 3 oyuncudan 2'sini renklerine bağladılar. Sağ beke Roma ile yollarını ayıran Bruno Peres dahil edildi, hücum hattı da Gervinho ile zenginleştirildi.
Trabzonspor'un beklediği bir isim daha var: Danimarkalı Andreas Cornelius.