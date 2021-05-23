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Genel Sekreteri 'nun babası hayatını kaybetti

Kulübü Genel Sekreteri 'nun babası hayatını kaybetti. Bordo-mavili kulübün resmi sitesinden başsağlığı mesajı yayınlandı.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 23 Mayıs 2021 Pazar 11:06 Güncelleme Tarihi: 23 Mayıs 2021 Pazar 11:07
Trabzonspor Genel Sekreteri Ömer Sağıroğlu'nun babası hayatını kaybetti

kulübünün internet sitesinde yer alan başsağlığı mesajında, "Genel sekreterimiz ve divan üyemiz 'nun babası divan üyemiz 'nun vefatını derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Genel sekreterimiz Ömer Sağıroğlu'na başsağlığı, merhum Osman Sağıroğlu'na Allah'tan rahmet diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

Osman Sağıroğlu'nun cenazesinin bugün saat 15.00'te 'nde kılınacak namazın ardından 'ndaki aile kabristanlığına defnedileceği kaydedildi.

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