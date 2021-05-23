Sörloth yakın takipte

Bordo-mavili taraftarlar 1 haftadır sosyal medyada kelimenin tam anlamıyla fırtınalar kopartıyorlar. Hedefleri, Trabzonspor ile gol krallığına ulaşan ve geride bıraktığımız sezonun başında RB Leipzig'e transfer olan Alexander Sörloth'a yeniden bordo-mavili formayı giydirmek. Norveçli yıldız ilk sezonunda Alman futboluna çabuk adapte olamamıştı. Sezonun son haftalarında gol ve asistleriyle açılmıştı. 25 yaşındaki futbolcu, kariyerinin şu aşamasında Türkiye'ye dönmeyi planlamıyor. Ana hedefi RB Leipzig'de devam etmek, burada yakalayacağı başarıyla bir basamak yukarı çıkmak. Ancak onu yeniden futbola kazandıran Trabzonspor'u da unutmuş değil. Bordo-mavili taraftarların gönderdiği mesajları memnuniyetle takip ediyor.