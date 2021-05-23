Haberler Trabzonspor Sörloth yakın takipte

Sörloth yakın takipte

Sörloth'un ilk hedefi kariyerini 'da sürdürmek ancak ’deki gelişmeleri de yakından izliyor. taraftarının ilgisinden memnun.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 23 Mayıs 2021 Pazar 06:50
Sörloth yakın takipte
Bordo-mavili taraftarlar 1 haftadır sosyal medyada kelimenin tam anlamıyla fırtınalar kopartıyorlar. Hedefleri, ile gol krallığına ulaşan ve geride bıraktığımız sezonun başında 'e transfer olan 'a yeniden bordo-mavili formayı giydirmek. Norveçli yıldız ilk sezonunda futboluna çabuk adapte olamamıştı. Sezonun son haftalarında gol ve asistleriyle açılmıştı. 25 yaşındaki futbolcu, kariyerinin şu aşamasında 'ye dönmeyi planlamıyor. Ana hedefi RB Leipzig'de devam etmek, burada yakalayacağı başarıyla bir basamak yukarı çıkmak. Ancak onu yeniden futbola kazandıran Trabzonspor'u da unutmuş değil. Bordo-mavili taraftarların gönderdiği mesajları memnuniyetle takip ediyor.
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