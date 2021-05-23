Haberler Trabzonspor Son dakika transfer haberleri: Trabzonspor'a gençlik aşısı! 20'lik Sambacı geliyor

Son dakika transfer haberleri: 'a gençlik aşısı! 20'lik Sambacı geliyor

Teknik direktör 'nın raporuna göre transfer listesini oluşturan 'da forvet mevkisine birkaç takviye birden yapılması bekleniyor. ve ile temaslarını sürdüren bordo-mavililer, gelecek vaat eden isimlere ayrı bir önem veriyor. Buna göre operasyonu yürüten 'nın, 20 yaşındaki Brezilyalı genç yeteneğin transferini bitirmek için düğmeye bastığı kaydedildi. İşte gündem yaratan transfer gelişmesinin detayları...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 23 Mayıs 2021 Pazar 11:40
Son dakika transfer haberleri: Trabzonspor'a gençlik aşısı! 20'lik Sambacı geliyor

Gelecek sezon için iddialı ve alternatifli bir kadro oluşturmak isteyen 'da transfer çalışmaları hızlı bir şekilde devam ediyor.

Son dakika transfer haberleri: Trabzonspor'a gençlik aşısı! 20'lik Sambacı geliyor

Sezon öncesi kampına kadar transfer çalışmalarını büyük oranda tamamlamak isteyen bordo-mavililerin, forvet hattı için de alternatifli bir liste ile hareket ettiği kaydedildi.

Son dakika transfer haberleri: Trabzonspor'a gençlik aşısı! 20'lik Sambacı geliyor

Eski oyuncusu için girişimlerini sürdüren ve Parma'dan da Andreas ile temaslarına devam eden Karadeniz ekibinin, Brezilya pazarına da açıldığı ifade edildi.

Son dakika transfer haberleri: Trabzonspor'a gençlik aşısı! 20'lik Sambacı geliyor

20 YAŞINDAKİ GENÇ FORVET İLE SICAK TEMAS
'un, Brezilya Serie A ekiplerinden Sport Club Internacional forması giyen 20 yaşındaki genç forvet oyuncusu Yuri Alberto için harekete geçtiği öğrenildi.

Son dakika transfer haberleri: Trabzonspor'a gençlik aşısı! 20'lik Sambacı geliyor

Sağ ve sol kanatta da görev yapabilen 1.83 cm boyundaki 2001 doğumlu oyuncu için kulübüyle görüşmelerin sürdürdüğü iddia edildi.

Son dakika transfer haberleri: Trabzonspor'a gençlik aşısı! 20'lik Sambacı geliyor

Piyasa değeri 6 milyon euro olan genç forvet, bu sezon Internacional formasıyla 17 maçta 7 gol ve 1 asistlik performans sergiledi.

SON DAKİKA