Haberler Trabzonspor Son dakika transfer haberi: Milan'lı genç yıldız Trabzonspor'a önerildi!

Son dakika transfer haberi: Milan'lı genç yıldız 'a önerildi!

Son dakika transfer haberleri... 'i 4. sırada tamamlayan Trabzonspor'da transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Teknik direktör 'nın raporu doğrultusunda eksik mevkilere takviye yapmak için yoğun mesai harcayan bordo-mavili takıma sürpriz bir isim önerildi. İşte ayrıntılar... ( transfer haberi)

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 23 Mayıs 2021 Pazar 10:56
Son dakika transfer haberi: Milan'lı genç yıldız Trabzonspor'a önerildi!

'da, teknik direktör 'nın raporu doğrultusunda transfer çalışmaları sürerken bordo-mavililerle ilgili çarpıcı bir iddia gündeme geldi.

Son dakika transfer haberi: Milan'lı genç yıldız Trabzonspor'a önerildi!

Kadro genişliği nedeniyle bazı oyuncularını kiralama kararı alan Milan Kulübü, 21 yaşındaki genç yeteneği Jens Petter Hauge'yi de iyi bir takıma göndermek istiyor.

Son dakika transfer haberi: Milan'lı genç yıldız Trabzonspor'a önerildi!

Karadeniz Gazetesi'nde yer alan habere göre sol kanatta görev yapan Norveçli genç yetenek menajerler aracılığı ile 'a önerildi.

Son dakika transfer haberi: Milan'lı genç yıldız Trabzonspor'a önerildi!

İtalyan ekibi Milan'ın, Hauge'nin transferinde süre konusunda ısrarcı olduğu ve sözleşmeye "maçların yüzde 75'inde oynayacak" maddesini koydurmak istediği ifade edildi.

Son dakika transfer haberi: Milan'lı genç yıldız Trabzonspor'a önerildi!

İtalyanlar, Jens Petter Hauge'nin deneyim kazanıp hazır bir şekilde Milan'a dönmesini istiyor.

Son dakika transfer haberi: Milan'lı genç yıldız Trabzonspor'a önerildi!

21 yaşında ve 1.84 boyunda olan Hauge, bu sezon Milan'da toplam 28 maça çıktı, 8 gol atıp 3 asist yaptı.

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