Son dakika transfer haberi: Milan'lı genç yıldız Trabzonspor'a önerildi!

İtalyan ekibi Milan'ın, Hauge'nin transferinde süre konusunda ısrarcı olduğu ve sözleşmeye "maçların yüzde 75'inde oynayacak" maddesini koydurmak istediği ifade edildi.

21 yaşında ve 1.84 boyunda olan Hauge, bu sezon Milan'da toplam 28 maça çıktı, 8 gol atıp 3 asist yaptı.